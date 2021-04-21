Разработчик «Спутника V» назвал возможный срок вакцинации 70% россиян
70% населения России могут получить прививку от коронавируса к ноябрю, сообщил директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в программе «Док-Ток» на Первом канале.
«Надо работать по всем направлениям, чтобы к ноябрю, по моим подсчетам, в этом году все-таки провакцинировать порядка 70% нашего населения», — сказал Гинцбург.
Ранее Гинцбург сообщил, что «Спутником V» вакцинировано около 10-11 млн человек, с учетом зарубежных стран, возможно, больше.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Сейчас она зарегистрирована уже в 60 странах мира. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. В России также зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г.