Вакциной «Спутник V» привились 10—11 млн человек по всему миру
Около 10—11 млн человек по всему миру привились вакциной от коронавируса «Спутник V», заявил директор разработавшего вакцину Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы «Док-ток» на «Первом канале».
«Вакцинировано порядка 10—11 млн человек, а может быть, и больше, если учесть зарубежные страны», — цитирует ТАСС Гинцбурга.
Ранее замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что в России полную вакцинацию от коронавируса двумя компонентами вакцины «Спутник V» прошли 3,8 млн человек.
Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Сейчас она зарегистрирована уже в 60 странах мира. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. В России также зарегистрированы еще две вакцины — «Эпиваккорона» в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г.