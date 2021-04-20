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Вакциной «Спутник V» привились 10—11 млн человек по всему миру

Ведомости

Около 10—11 млн человек по всему миру привились вакциной от коронавируса «Спутник V», заявил директор разработавшего вакцину Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы «Док-ток» на «Первом канале».

«Вакцинировано порядка 10—11 млн человек, а может быть, и больше, если учесть зарубежные страны», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

Ранее замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что в России полную вакцинацию от коронавируса двумя компонентами вакцины «Спутник V» прошли 3,8 млн человек.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Сейчас она зарегистрирована уже в 60 странах мира. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. В России также зарегистрированы еще две вакцины — «Эпиваккорона» в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г.

Ранее по теме: В России 3,8 млн человек привились «Спутником V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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