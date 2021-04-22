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РФПИ планирует привить «Спутником V» сотни миллионов людей до конца года

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует привить вакциной от коронавируса «Спутник V» несколько сотен миллионов людей до конца этого года. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в программе «Поздняков» на НТВ.

«Мы планируем до конца года, действительно, привить сотни миллионов людей в различных странах мира. Сейчас вакцина уже выпускается и в Индии, и в Китае, и в Корее», — сказал Дмитриев.

Он рассказал, что фонд заключил соглашения с 20 производителями в 10 странах на производство «Спутника V». Многие компании уже начали производить препарат, добавил Дмитриев. Он пояснил, что российские производители вакцины также подключатся к работе на экспорт после того, как будет удовлетворена потребность России в препарате.

Замдиректора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов ранее сообщил, что в России 3,8 млн человек получили оба компонента «Спутника V».

Ранее по теме: В России 3,8 млн человек привились «Спутником V»

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6% а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована в 60 странах мира с населением более 3 млрд человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных