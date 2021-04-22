РФПИ планирует привить «Спутником V» сотни миллионов людей до конца года
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует привить вакциной от коронавируса «Спутник V» несколько сотен миллионов людей до конца этого года. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в программе «Поздняков» на НТВ.
«Мы планируем до конца года, действительно, привить сотни миллионов людей в различных странах мира. Сейчас вакцина уже выпускается и в Индии, и в Китае, и в Корее», — сказал Дмитриев.
Он рассказал, что фонд заключил соглашения с 20 производителями в 10 странах на производство «Спутника V». Многие компании уже начали производить препарат, добавил Дмитриев. Он пояснил, что российские производители вакцины также подключатся к работе на экспорт после того, как будет удовлетворена потребность России в препарате.
Замдиректора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов ранее сообщил, что в России 3,8 млн человек получили оба компонента «Спутника V».
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6% а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована в 60 странах мира с населением более 3 млрд человек.