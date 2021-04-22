Набор для приготовления шашлыка подорожал за год на 25%
Набор для приготовления шашлыка, в который входят мясо, шампуры, мангал, древесный уголь и средство для розжига, за год подорожал на 25% до 1958 руб., сообщила «Ведомостям» «Платформа ОФД» со ссылкой на данные аналитического ресурса Checkindex.
«Средний чек затрат на такой «шашлычный набор» – 1958 руб. Это на 25% выше прошлогоднего показателя за тот же период (1561 руб.)», – говорится в сообщении.
По данным Checkindex, порция мяса для шашлыка в среднем подорожала на 15% до 304 руб., а число покупок выросло на 57%. Аналитики сравнили данные за 1–15 апреля 2021 г. с аналогичным периодом 2020 г.
«Учитывая базу прошлого года, когда продажи шашлычного набора за первую половину апреля были на треть ниже уровня 2019 г., можно говорить о восстановлении потребительского спроса в данном сегменте к привычным показателям», – объяснили эксперты.
Они отметили, что наиболее заметный рост числа покупок «шашлычного набора» наблюдался в выходные дни 10 и 11 апреля, когда в Москве и центральных регионах страны наступила теплая погода.