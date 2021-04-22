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Набор для приготовления шашлыка подорожал за год на 25%

Ведомости

Набор для приготовления шашлыка, в который входят мясо, шампуры, мангал, древесный уголь и средство для розжига, за год подорожал на 25% до 1958 руб., сообщила «Ведомостям» «Платформа ОФД» со ссылкой на данные аналитического ресурса Checkindex.

«Средний чек затрат на такой «шашлычный набор» – 1958 руб. Это на 25% выше прошлогоднего показателя за тот же период (1561 руб.)», – говорится в сообщении.

По данным Checkindex, порция мяса для шашлыка в среднем подорожала на 15% до 304 руб., а число покупок выросло на 57%. Аналитики сравнили данные за 1–15 апреля 2021 г. с аналогичным периодом 2020 г.

«Учитывая базу прошлого года, когда продажи шашлычного набора за первую половину апреля были на треть ниже уровня 2019 г., можно говорить о восстановлении потребительского спроса в данном сегменте к привычным показателям», – объяснили эксперты.

Они отметили, что наиболее заметный рост числа покупок «шашлычного набора» наблюдался в выходные дни 10 и 11 апреля, когда в Москве и центральных регионах страны наступила теплая погода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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