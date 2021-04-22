Набор для приготовления шашлыка подорожал за год на 25%

Набор для приготовления шашлыка, в который входят мясо, шампуры, мангал, древесный уголь и средство для розжига, за год подорожал на 25% до 1958 руб., сообщила «Ведомостям» «Платформа ОФД» со ссылкой на данные аналитического ресурса Checkindex.