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Росстат зафиксировал подорожание оливье и селедки под шубой

Ведомости

Стоимость салата оливье в России в ноябре выросла на 6,14% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 364,2 руб., а стоимость селедки под шубой увеличилась на 7,4%, до 169,2 руб. Об этом сообщает Росстат.

Отмечается, что стоимость салатов рассчитывалась на основе единых условных норм продуктов питания, входящих в их состав, и средних потребительских цен на них.

Как указывается в данных Росстата, стоимость оливье рассчитывалась исходя их следующих ингредиентов: 400 г вареной колбасы, 400 г маринованных огурцов, 380 г зеленого горошка, 4 шт. куриных яиц, 200 г майонеза, 400 г. картофеля, 100 г репчатого лука, 200 г моркови.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на исследование оператора фискальных данных OFD.ru, ингредиенты для салата «Селедка под шубой» в 2020 г. подорожали на 8% по сравнению с 2019 г., а средняя стоимость готового салата в магазинах в среднем по России составила 388,5 руб. за кг. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о подорожании тазика оливье в 2020 г. на 6,8% — до 348 руб.

Ранее по теме: Набиуллина оценила подорожание тазика оливье в 2020 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных