Росстат зафиксировал подорожание оливье и селедки под шубой
Стоимость салата оливье в России в ноябре выросла на 6,14% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 364,2 руб., а стоимость селедки под шубой увеличилась на 7,4%, до 169,2 руб. Об этом сообщает Росстат.
Отмечается, что стоимость салатов рассчитывалась на основе единых условных норм продуктов питания, входящих в их состав, и средних потребительских цен на них.
Как указывается в данных Росстата, стоимость оливье рассчитывалась исходя их следующих ингредиентов: 400 г вареной колбасы, 400 г маринованных огурцов, 380 г зеленого горошка, 4 шт. куриных яиц, 200 г майонеза, 400 г. картофеля, 100 г репчатого лука, 200 г моркови.
Как сообщал ТАСС со ссылкой на исследование оператора фискальных данных OFD.ru, ингредиенты для салата «Селедка под шубой» в 2020 г. подорожали на 8% по сравнению с 2019 г., а средняя стоимость готового салата в магазинах в среднем по России составила 388,5 руб. за кг. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о подорожании тазика оливье в 2020 г. на 6,8% — до 348 руб.