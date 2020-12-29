Росстат зафиксировал подорожание оливье и селедки под шубой

Как сообщал ТАСС со ссылкой на исследование оператора фискальных данных OFD.ru, ингредиенты для салата «Селедка под шубой» в 2020 г. подорожали на 8% по сравнению с 2019 г., а средняя стоимость готового салата в магазинах в среднем по России составила 388,5 руб. за кг. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о подорожании тазика оливье в 2020 г. на 6,8% — до 348 руб.