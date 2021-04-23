Школы внесут в календарный график дополнительные нерабочие дни
Школы внесут изменения в календарный график после объявления президентом России Владимиром Путиным 4-7 мая нерабочими днями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.
«На основании указа президента РФ, а также распорядительных актов органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования... Образовательные организации вносят изменения в годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год в целях реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», — сказали в министерстве.
Ранее сегодня Путин согласился с предложением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными. Свое предложение глава ведомства объяснила целью снизить число контактов людей друг с другом. Она пояснила, что россияне привыкли проводить майские праздники на природе, многие ездят на дачи. Таким образом, нерабочими объявлены дни с 1 по 10 мая.