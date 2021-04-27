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Названы отрасли с наибольшим ростом зарплат в период пандемии

Ведомости

Отрасли здравоохранения и ИТ и связи показали наибольший рост средних зарплат в период с марта 2020 г. по февраль 2021 г., сообщил РБК со ссылкой на исследование «СберИндекса» и «Работы.ру».

По данным аналитиков, зарплаты медработников в период пандемии коронавируса выросли на 14,9%, доходы в ИТ-сфере — на 13,5%. На 7,7% увеличились зарплаты в сельском хозяйстве, финансах и страховании, на 6,6% — в сфере добычи полезных ископаемых, на 6,5% — в торговле, на 6,4% — в образовании. Меньше всего увеличились средние зарплаты в сфере спорта и досуга — на 1,7%, в логистике (на 2,5%) и в сфере операций с недвижимостью (на 3,6%). В сфере «Гостиницы и общепит» средняя зарплата снизилась на 5,9% из-за сокращения числа сотрудников, говорится в исследовании.

Упали также доходы топ-менеджеров в большинстве отраслей в пандемию, сообщал Forbes. Но есть направления, где руководство увеличило свое финансовое состояние. В частности, выросли доходы топ-менеджеров в фармацевтике (выручка — от $300 млн): в среднем вознаграждение гендиректора повысилось с $400 000 в 2019 г. до $410 000 в 2020-м, а директора по продажам — с $260 000 до $310 000 соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных