Названы отрасли с наибольшим ростом зарплат в период пандемии

По данным аналитиков, зарплаты медработников в период пандемии коронавируса выросли на 14,9%, доходы в ИТ-сфере — на 13,5%. На 7,7% увеличились зарплаты в сельском хозяйстве, финансах и страховании, на 6,6% — в сфере добычи полезных ископаемых, на 6,5% — в торговле, на 6,4% — в образовании. Меньше всего увеличились средние зарплаты в сфере спорта и досуга — на 1,7%, в логистике (на 2,5%) и в сфере операций с недвижимостью (на 3,6%). В сфере «Гостиницы и общепит» средняя зарплата снизилась на 5,9% из-за сокращения числа сотрудников, говорится в исследовании.