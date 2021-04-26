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Россияне назвали необходимый доход для достойной жизни

Ведомости

Достаточный для достойной жизни месячный доход составляет 50 000-80 000 руб., полагают 38% россиян, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие». В опросе приняли участие 1000 человек в возрасте 18-65 лет из городов с населением более 100 000.

28% участников опроса хотели бы зарабатывать 80 000-120 000 руб. в месяц, 15% — от 120 000 до 200 000 руб., 9% — более 200 000 руб. 11% россиян для достойной жизни хватило бы зарплаты менее 50 000 руб.

Среди участников опроса лишь 11% заявили, что их текущая работа обеспечивает достойный заработок. Больше всего таких людей в Москве и Московской области, меньше — на Дальнем Востоке, а также в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Для решения проблемы 70% россиян готовы искать подработку, 10% уже ее ищут. Также по 10% опрошенных заявили, что не нуждаются в дополнительной работе или что не могут ее искать, потому что сильно устают на основной.

В середине апреля «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка опубликовали опрос о накоплениях россиян, которых им будет достаточно для комфортной жизни. Опрос проводился в городах с населением больше 500 000 человек. В среднем людям нужно 1,3 млн руб. Жителям Москвы для комфортной жизни нужно иметь на счету 1,85 млн руб., жителям Владивостока — 1,75 млн, жителям Санкт-Петербурга — 1,67 млн. В первую пятерку также вошли Красноярск — 1,52 млн и Новосибирск — 1,5 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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