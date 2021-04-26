Россияне назвали необходимый доход для достойной жизни
28% участников опроса хотели бы зарабатывать 80 000-120 000 руб. в месяц, 15% — от 120 000 до 200 000 руб., 9% — более 200 000 руб. 11% россиян для достойной жизни хватило бы зарплаты менее 50 000 руб.
Среди участников опроса лишь 11% заявили, что их текущая работа обеспечивает достойный заработок. Больше всего таких людей в Москве и Московской области, меньше — на Дальнем Востоке, а также в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Для решения проблемы 70% россиян готовы искать подработку, 10% уже ее ищут. Также по 10% опрошенных заявили, что не нуждаются в дополнительной работе или что не могут ее искать, потому что сильно устают на основной.
В середине апреля «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка опубликовали опрос о накоплениях россиян, которых им будет достаточно для комфортной жизни. Опрос проводился в городах с населением больше 500 000 человек. В среднем людям нужно 1,3 млн руб. Жителям Москвы для комфортной жизни нужно иметь на счету 1,85 млн руб., жителям Владивостока — 1,75 млн, жителям Санкт-Петербурга — 1,67 млн. В первую пятерку также вошли Красноярск — 1,52 млн и Новосибирск — 1,5 млн руб.