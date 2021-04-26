Россияне назвали необходимый доход для достойной жизни

Среди участников опроса лишь 11% заявили, что их текущая работа обеспечивает достойный заработок. Больше всего таких людей в Москве и Московской области, меньше — на Дальнем Востоке, а также в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Для решения проблемы 70% россиян готовы искать подработку, 10% уже ее ищут. Также по 10% опрошенных заявили, что не нуждаются в дополнительной работе или что не могут ее искать, потому что сильно устают на основной.