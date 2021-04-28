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Cуд прекратил уголовное дело против убитого из-за кражи обоев уральца

Ведомости

Свердловский областной суд прекратил уголовное дело в отношении Владимира Таушанкова, застреленного спецназом Росгвардии при задержании в Екатеринбурге в конце мая 2020 г. по подозрению в краже обоев. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Таушанкова В.А. в связи с его смертью и согласием на прекращение дела со стороны родителей Таушанкова», — говорится в сообщении. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Кроме того, суд постановил вернуть четыре рулона обоев, украденных убитым, продавцу, а складной канцелярский нож и газовый баллончик, которыми Таушанков якобы угрожал спецназовцам, уничтожить.

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным обыск у Таушанкова, застреленного сотрудниками Росгвардии 31 мая в квартире при попытке задержания. По словам представляющего интересы родителей убитого адвоката Алексея Бушмакова, следователь отдела полиции постановление об обыске вынесла поздно вечером 31 мая. Документ никому не предъявили, так как убитый ко времени приезда следователя в квартиру был уже мертв, а его родители находились в отделе полиции.

Таушанкова застрелили в ночь с 31 мая на 1 июня. Накануне вечером он зашел в строительный магазин «Лео» и украл четыре рулона обоев. Их стоимость сначала называлась в районе 8000 руб., однако позже суд установил, что они стоили менее 4000 руб. Убегая из магазина, мужчина выронил украденное.

Позже полицейские несколько часов дежурили у его квартиры. Они попытались зайти внутрь, когда к погибшему приехал его отец. Однако Таушанков распылил в сторону полицейских газ из баллончика. После этого около полуночи на место прибыли сотрудники Росгвардии и штурмом взяли квартиру. Сам Таушанков во время штурма был застрелен.

Ранее по теме: Суд признал незаконным обыск у екатеринбуржца, убитого в квартире при задержании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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