Cуд прекратил уголовное дело против убитого из-за кражи обоев уральца

Позже полицейские несколько часов дежурили у его квартиры. Они попытались зайти внутрь, когда к погибшему приехал его отец. Однако Таушанков распылил в сторону полицейских газ из баллончика. После этого около полуночи на место прибыли сотрудники Росгвардии и штурмом взяли квартиру. Сам Таушанков во время штурма был застрелен.