Суд признал незаконным обыск у екатеринбуржца, убитого в квартире при задержании

Таушанкова застрелили в ночь с 31 мая на 1 июня. Накануне вечером он зашел в строительный магазин «Лео» и украл четыре рулона обоев. Их стоимость ‒ около 8000 руб. Убегая из магазина, мужчина выронил украденное. Позже полицейские несколько часов дежурили у его квартиры. Они попытались зайти внутрь, когда к погибшему приехал его отец. Однако Таушанков распылил в сторону полицейских газ из баллончика. После этого около полуночи на место прибыли сотрудники Росгвардии и штурмом взяли квартиру. Сам Таушанков во время штурма был застрелен.