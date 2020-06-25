Суд признал незаконным обыск у екатеринбуржца, убитого в квартире при задержании
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным обыск у Владимира Таушанкова, застреленного сотрудниками Росгвардии 31 мая в квартире при попытке задержания, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова, представляющего интересы родителей убитого.
По словам адвоката, постановление об обыске в квартире Таушанкова «в случае, не терпящем отлагательств», следователь отдела полиции вынесла поздно вечером 31 мая. Это постановление никому не предъявили, так как убитый ко времени приезда следователя в квартиру был уже мертв, а его родители находились в отделе полиции. При этом за три часа до обыска следователь изъяла 4 рулона обоев и складной нож недалеко от строительного магазина. По версии следствия, Таушанков попытался украсть эти обои. «Осмотром места происшествия после смерти Таушанкова занимались сотрудники Следственного комитета. Таким образом, следователь МВД нарушила ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса, поскольку правовых оснований для полицейского обыска в квартире не имелось», ‒ пояснил Бушмаков.
По словам адвоката, необходимо досконально разобраться в обстоятельствах гибели Таушанкова и проверить правомерность действий сотрудников правоохранительных органов, открывших огонь на поражение через входную дверь. 3 пули попали в тело погибшего, еще 4 прошли мимо, отметил Бушмаков.
Таушанкова застрелили в ночь с 31 мая на 1 июня. Накануне вечером он зашел в строительный магазин «Лео» и украл четыре рулона обоев. Их стоимость ‒ около 8000 руб. Убегая из магазина, мужчина выронил украденное. Позже полицейские несколько часов дежурили у его квартиры. Они попытались зайти внутрь, когда к погибшему приехал его отец. Однако Таушанков распылил в сторону полицейских газ из баллончика. После этого около полуночи на место прибыли сотрудники Росгвардии и штурмом взяли квартиру. Сам Таушанков во время штурма был застрелен.