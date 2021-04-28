Роскомнадзор проверит TikTok на фейки о военных действиях у границ России

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. Киев и страны Запада заявляли о стягивании российских войск к границе с Украиной. В Кремле тогда указали, что движение войск не представляет угрозы для других государств. В Минобороны объясняли, что перемещения войск в граничащих с Украиной регионах связаны с плановыми учениями Южного военного округа. 23 апреля Минобороны начало возвращать войска в пункты дислокации.