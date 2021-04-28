Роскомнадзор проверит TikTok на фейки о военных действиях у границ России
Роскомнадзор проверяет информацию от Лиги безопасного интернета о появлении в социальной сети TikTok фейковых данных о военных действиях вблизи российских границ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Роскомнадзор изучает факты, изложенные в письме Лиги безопасного интернета. В случае выявления признаков недостоверной информации РКН обратится в Генпрокуратуру для принятия решения о блокировке фейков», – говорится в сообщении.
Директор лиги Екатерина Мизулина рассказала, что в TikTok обнаружено 546 фейковых публикаций, в том числе о якобы участии российских военнослужащих в военной операции в ДНР, эвакуации жителей Москвы, повсеместном нанесении трафаретов со схемами эвакуации в жилых кварталах города. В пресс-службе TikTok сообщили, что не получали запрос по поводу указанного контента.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. Киев и страны Запада заявляли о стягивании российских войск к границе с Украиной. В Кремле тогда указали, что движение войск не представляет угрозы для других государств. В Минобороны объясняли, что перемещения войск в граничащих с Украиной регионах связаны с плановыми учениями Южного военного округа. 23 апреля Минобороны начало возвращать войска в пункты дислокации.