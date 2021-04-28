Лавров оценил риск войны с Украиной в Донбассе

«Если говорить за украинскую сторону, за сторону (президента Украины Владимира) Зеленского, я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него — это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», — сказал Лавров.