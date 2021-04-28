Лавров оценил риск войны с Украиной в Донбассе
Войны с Украиной в Донбассе можно и нужно избежать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».
«Если говорить за украинскую сторону, за сторону (президента Украины Владимира) Зеленского, я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него — это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», — сказал Лавров.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. Киев и страны Запада заявляли о стягивании российских войск к границе с Украиной. Наращивание войск происходило на фоне обострения ситуации в Донбассе, где участились обстрелы на линии разграничения. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что там размещены свыше 150 000 российских военных.
В Кремле тогда указали, что движение войск не представляет угрозы для других государств. В Минобороны объясняли, что перемещения войск в граничащих с Украиной регионах связаны с плановыми учениями Южного военного округа. 23 апреля Минобороны начало возвращать войска в пункты дислокации.