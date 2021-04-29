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Питомцев переболевших коронавирусом хозяев бесплатно проверят на COVID-19

Ведомости

Подведомственные учреждения Россельхознадзора бесплатно проверят на коронавирус животных, проживающих с людьми, переболевшими COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.

«Ведущие научно-исследовательские учреждения и лаборатории Россельхознадзора инициируют проведение диагностики домашних животных на COVID-19, живущих с людьми, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, на безвозмездной основе», – говорится в сообщении.

Бесплатные исследования будут проводиться в Барнауле, Владимире, Калуге, Курске, Липецке, Москве, Новосибирске, Орле, Рязани, Самаре, Саранске, Туле, Тюмени, Чебоксарах и Челябинске до тех пор, пока не будет собран необходимый объем информации о распространении коронавируса среди животных в России. Диагностика позволит изучить вероятность передачи вируса от человека к животным и всесторонне оценить возможные риски.

Случаи заражения животных COVID-19 зарегистрированы в 27 странах мира. По данным Всемирной организации здравоохранения животных, восприимчивость к вирусу проявляют хорьки, норки, дикие и домашние кошки, собаки и другие животные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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