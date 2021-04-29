Питомцев переболевших коронавирусом хозяев бесплатно проверят на COVID-19

Бесплатные исследования будут проводиться в Барнауле, Владимире, Калуге, Курске, Липецке, Москве, Новосибирске, Орле, Рязани, Самаре, Саранске, Туле, Тюмени, Чебоксарах и Челябинске до тех пор, пока не будет собран необходимый объем информации о распространении коронавируса среди животных в России. Диагностика позволит изучить вероятность передачи вируса от человека к животным и всесторонне оценить возможные риски.