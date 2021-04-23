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Первая партия вакцины от коронавируса для животных поступит в оборот в мае

Ведомости

Первая партия вакцины от коронавируса для животных поступит в оборот в начале мая, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу «Россия 24».

«Первая партия сейчас на контроле, она выйдет сразу в начале мая, 10 000 доз, которые могут быть использованы», — сказал Данкверт, отметив, что вакцинация будет платной и осуществляться в ветеринарных клиниках. По его словам, подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» в настоящий момент может производить до 3 млн доз вакцины в месяц.

Первая в мире вакцина, предназначенная для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек, была зарегистрирована в России в конце марта. Препарат получил название «Карнивак-Ков».

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков отметил, что результаты исследования лекарства доказали его безвредность. Антитела в итоге выработались у 100% привитых зверей. Две дозы вакцины будут стоить 588 руб.

Ранее по теме: В России зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 для животных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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