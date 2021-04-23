Первая партия вакцины от коронавируса для животных поступит в оборот в мае

«Первая партия сейчас на контроле, она выйдет сразу в начале мая, 10 000 доз, которые могут быть использованы», — сказал Данкверт, отметив, что вакцинация будет платной и осуществляться в ветеринарных клиниках. По его словам, подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» в настоящий момент может производить до 3 млн доз вакцины в месяц.