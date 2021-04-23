Первая партия вакцины от коронавируса для животных поступит в оборот в мае
Первая партия вакцины от коронавируса для животных поступит в оборот в начале мая, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу «Россия 24».
«Первая партия сейчас на контроле, она выйдет сразу в начале мая, 10 000 доз, которые могут быть использованы», — сказал Данкверт, отметив, что вакцинация будет платной и осуществляться в ветеринарных клиниках. По его словам, подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» в настоящий момент может производить до 3 млн доз вакцины в месяц.
Первая в мире вакцина, предназначенная для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек, была зарегистрирована в России в конце марта. Препарат получил название «Карнивак-Ков».
Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков отметил, что результаты исследования лекарства доказали его безвредность. Антитела в итоге выработались у 100% привитых зверей. Две дозы вакцины будут стоить 588 руб.