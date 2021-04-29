Создатели «Спутника V» подадут в суд на медицинский регулятор Бразилии

«Спутник V» был зарегистрирован 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, его эффективность составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. На данный момент вакцина зарегистрирована более чем в 60 странах, в том числе в двух государствах Европейского союза — в Венгрии и Словакии.