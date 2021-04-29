Создатели «Спутника V» подадут в суд на медицинский регулятор Бразилии
Создатели первой зарегистрированной в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в российском Центре им. Гамалеи, подадут в суд на Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии (ANVISA) за распространение ложных сведений о препарате. Об этом сообщается на официальной странице «Спутника V» в Twitter.
«Спутник V» инициирует в Бразилии судебное разбирательство против ANVISA по делу о клевете — за сознательное распространение ложной и неточной информации», — говорится в сообщении.
Ранее ANVISA запретило импортировать «Спутник V» в Бразилию, мотивировав это наличием в нем репликационно-компетентного аденовируса (RCA), способного размножаться в организме. Позже регулятор заявил местному изданию Super, что подобный вывод был сделан на основе документов, полученных от Центра им. Гамалеи. Самостоятельного исследования ANVISA не проводило.
В то же время в Центре им. Гамалеи заявили, что «Спутник V» не содержит RCA. На сайте препарата сказано, что он создан на основе платформы вектора аденовируса человека. Вектором же называют вирус, лишенный гена размножения, а потому не представляющий опасности заражения для организма.
«Спутник V» был зарегистрирован 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, его эффективность составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. На данный момент вакцина зарегистрирована более чем в 60 странах, в том числе в двух государствах Европейского союза — в Венгрии и Словакии.