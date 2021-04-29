Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Создатели «Спутника V» подадут в суд на медицинский регулятор Бразилии

Ведомости

Создатели первой зарегистрированной в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в российском Центре им. Гамалеи, подадут в суд на Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии (ANVISA) за распространение ложных сведений о препарате. Об этом сообщается на официальной странице «Спутника V» в Twitter.

«Спутник V» инициирует в Бразилии судебное разбирательство против ANVISA по делу о клевете — за сознательное распространение ложной и неточной информации», — говорится в сообщении.

Ранее ANVISA запретило импортировать «Спутник V» в Бразилию, мотивировав это наличием в нем репликационно-компетентного аденовируса (RCA), способного размножаться в организме. Позже регулятор заявил местному изданию Super, что подобный вывод был сделан на основе документов, полученных от Центра им. Гамалеи. Самостоятельного исследования ANVISA не проводило.

В то же время в Центре им. Гамалеи заявили, что «Спутник V» не содержит RCA. На сайте препарата сказано, что он создан на основе платформы вектора аденовируса человека. Вектором же называют вирус, лишенный гена размножения, а потому не представляющий опасности заражения для организма.

«Спутник V» был зарегистрирован 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, его эффективность составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. На данный момент вакцина зарегистрирована более чем в 60 странах, в том числе в двух государствах Европейского союза — в Венгрии и Словакии.

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали решение Бразилии запретить импорт «Спутника V»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных