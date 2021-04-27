В Кремле прокомментировали решение Бразилии запретить импорт «Спутника V»
Контакты России и Бразилии по вакцине от коронавируса «Спутник V» продолжатся, если бразильской стороне не хватает данных о вакцине, они будут предоставлены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее бразильский регулятор не разрешил импорт «Спутника V».
«Конечно, нужна дополнительная информация, что значит нехватка информации, потому что данных уже предостаточно, опыт уже очень большой, уже образовалась бигдата, которая свидетельствует о том, что это самая эффективная вакцина в мире и самая надежная. Контакты будут продолжаться, если не хватает каких-то данных, они будут предоставлены», — сказал Песков.
По его словам, спрос на вакцину в мире очень большой, все производители препарата и те, кто имеет отношение к зарубежным контактам, работают в авральном режиме. Песков отметил, что тема вакцины от коронавируса затрагивалась в недавнем разговоре президентов России и Бразилии. Предметные переговоры по поставкам вакцины ведет Российский фонд прямых инвестиций.
По данным Reuters, бразильское агентство по надзору за здравоохранением Anvisa отклонило импорт «Спутника V». Комиссия регулятора единогласно проголосовала против импорта препарата после того, как технический персонал заявил о «присущих рисках» и «серьезных» дефектах вакцины и об отсутствии информации, гарантирующей безопасность, эффективность и качество препарата.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 60 странах, в том числе в двух государствах ЕС — Венгрии и Словакии.