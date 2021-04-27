В Кремле прокомментировали решение Бразилии запретить импорт «Спутника V»

«Конечно, нужна дополнительная информация, что значит нехватка информации, потому что данных уже предостаточно, опыт уже очень большой, уже образовалась бигдата, которая свидетельствует о том, что это самая эффективная вакцина в мире и самая надежная. Контакты будут продолжаться, если не хватает каких-то данных, они будут предоставлены», — сказал Песков.