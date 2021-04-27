Бразильский регулятор не разрешил импортировать «Спутник V»
Бразильское агентство по надзору за здравоохранением Anvisa отклонило импорт вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил Reuters.
Комиссия регулятора единогласно проголосовала против импорта препарата после того, как технический персонал заявил о «присущих рисках» и «серьезных» дефектах вакцины и об отсутствии информации, гарантирующей безопасность, эффективность и качество препарата.
По словам директора по лекарствам и биологическим продуктам регулятора Густаво Мендеса, решающим фактором стало наличие в вакцине аденовируса, который мог размножаться.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 60 странах, в том числе в двух государствах ЕС — Венгрии и Словакии.