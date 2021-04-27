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Бразильский регулятор не разрешил импортировать «Спутник V»

Ведомости

Бразильское агентство по надзору за здравоохранением Anvisa отклонило импорт вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил Reuters.

Комиссия регулятора единогласно проголосовала против импорта препарата после того, как технический персонал заявил о «присущих рисках» и «серьезных» дефектах вакцины и об отсутствии информации, гарантирующей безопасность, эффективность и качество препарата.

По словам директора по лекарствам и биологическим продуктам регулятора Густаво Мендеса, решающим фактором стало наличие в вакцине аденовируса, который мог размножаться.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 60 странах, в том числе в двух государствах ЕС — Венгрии и Словакии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных