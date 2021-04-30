В Минфине прокомментировали сообщения о введении минимальных цен на алкоголь

Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь (свыше 28%), включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. Если минимальные цены введут на весь алкоголь, каждая страна будет самостоятельно принимать решение об использовании этого механизма исходя из ситуации на алкогольном рынке.