В Минфине прокомментировали сообщения о введении минимальных цен на алкоголь
Минфин считает преждевременным обсуждение вопроса установления минимальных цен на весь алкоголь в России, для такого решения нет правовых оснований в рамках договора ЕАЭС, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В связи с этим Минфин инициировал внесение изменений в Договор и еще в начале года, направил такие предложения в Евразийскую экономическую комиссию. В настоящее время проект изменений в Договор проходит согласование на площадке ЕЭК. Решений пока нет», — сообщили в пресс-службе Минфина.
Ранее сегодня «Известия» со ссылкой на протокол совещания комитета Совета Федерации по экономической политике сообщали, что Минфин рассмотрит вопрос установления минимальных розничных цен на всё спиртное. С такой рекомендацией к ведомству обратились в СФ. Идею поддержали пивовары и виноделы, а крупнейшие игроки рынка — транснациональные корпорации — выступили против.
Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь (свыше 28%), включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. Если минимальные цены введут на весь алкоголь, каждая страна будет самостоятельно принимать решение об использовании этого механизма исходя из ситуации на алкогольном рынке.