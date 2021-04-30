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В Минфине прокомментировали сообщения о введении минимальных цен на алкоголь

Ведомости

Минфин считает преждевременным обсуждение вопроса установления минимальных цен на весь алкоголь в России, для такого решения нет правовых оснований в рамках договора ЕАЭС, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с этим Минфин инициировал внесение изменений в Договор и еще в начале года, направил такие предложения в Евразийскую экономическую комиссию. В настоящее время проект изменений в Договор проходит согласование на площадке ЕЭК. Решений пока нет», — сообщили в пресс-службе Минфина.

Ранее сегодня «Известия» со ссылкой на протокол совещания комитета Совета Федерации по экономической политике сообщали, что Минфин рассмотрит вопрос установления минимальных розничных цен на всё спиртное. С такой рекомендацией к ведомству обратились в СФ. Идею поддержали пивовары и виноделы, а крупнейшие игроки рынка — транснациональные корпорации — выступили против.

Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь (свыше 28%), включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. Если минимальные цены введут на весь алкоголь, каждая страна будет самостоятельно принимать решение об использовании этого механизма исходя из ситуации на алкогольном рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных