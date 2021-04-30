Туроператоры вывезли российских организованных туристов из Турции и Танзании

Ожидается, что в мае российские и турецкие авиакомпании выполнят 111 вывозных рейсов, на которых будет перевезено около 21 500 россиян. Кроме вывозных рейсов на маршруте Москва — Стамбул четыре раза в неделю осуществляются регулярные рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и Turkish Airlines, напомнили в ведомстве.