Туроператоры вывезли российских организованных туристов из Турции и Танзании
Туроператоры завершили вывоз российских организованных туристов из Турции и Танзании, сообщила пресс-служба Росавиации по итогам заседания оперативного штаба ведомства.
«По данным Ростуризма, туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании», — говорится в сообщении. С 15 апреля российские и турецкие авиакомпании вывезли из Турции 73 200 пассажиров. Вывозная программа из Танзании завершена 26 апреля, за 12 дней было перевезено 4100 пассажиров.
Ожидается, что в мае российские и турецкие авиакомпании выполнят 111 вывозных рейсов, на которых будет перевезено около 21 500 россиян. Кроме вывозных рейсов на маршруте Москва — Стамбул четыре раза в неделю осуществляются регулярные рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и Turkish Airlines, напомнили в ведомстве.
Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что почти все находящиеся в Турции и Танзании российские организованные туристы будут вывезены оттуда до 30 апреля. Большинство самостоятельных туристов вернутся в Россию до майских праздников, рассказала она.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие и танзанийские аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня.