Голикова попросила не продавать путевки в Турцию после 1 июня
Вице-премьер Татьяна Голикова попросила туроператоров не продавать путевки в Турцию и Танзанию на даты после 1 июня до решения властей, передает пресс-служба правительства.
«Я бы обратилась к нашим уважаемым туроператорам, чтобы до решения властей туры на период после 1 июня пока не реализовывались – до тех пор, пока не будет принято окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию в Турции и Танзании», – сказала Голикова в ходе брифинга. Этот вопрос очень важный, так как касается финансовых ресурсов граждан, «и с этим нужно быть максимально аккуратными», отметила она.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие и танзанийские аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня. По состоянию на 23 апреля в обеих странах находилось около 10 000 организованных туристов из России, они планово возвращаются домой, сообщал Ростуризм.