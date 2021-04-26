Голикова попросила не продавать путевки в Турцию после 1 июня

«Я бы обратилась к нашим уважаемым туроператорам, чтобы до решения властей туры на период после 1 июня пока не реализовывались – до тех пор, пока не будет принято окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию в Турции и Танзании», – сказала Голикова в ходе брифинга. Этот вопрос очень важный, так как касается финансовых ресурсов граждан, «и с этим нужно быть максимально аккуратными», отметила она.