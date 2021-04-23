Ростуризм назвал срок возвращения российских туристов из Турции и Танзании
Около 10 000 российских организованных туристов находятся в Турции и Танзании, почти все они вернутся в Россию до 30 апреля, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
«Сейчас в этих странах остается менее 10 000 человек, практически все они вернутся домой до 30 апреля», — сказала Догузова, отметив, что за минувшую неделю в Россию вернулись 38 000 организованных туристов, сложностей с их возвратом нет.
Кроме того, домой вернулись более 28 000 самостоятельных туристов. Большинство из них прилетят в Россию до майских праздников. На заседании оперативного штаба в Росавиации все авиакомпании подтвердили графики вывозных рейсов, рассказала глава ведомства.
Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие и танзанийские аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня.