Туроператоры назвали срок возвращения российских туристов из Турции
Находящиеся в Турции и Танзании организованные туристы из России вернутся в страну до 1 мая, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе пресс-брифинга.
«В период до 1 мая все находящиеся там туристы будут вывезены. Это несколько десятков тысяч человек в совокупности», – сказала Ломидзе. По данным туроператоров, в Танзании находятся около 6000 организованных туристов из России, в Турции – более 50 000.
Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в Турции по линии туроператоров находится около 50 000 россиян, в Танзании – около 4000, все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха.
Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие и танзанийские аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня.