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Туроператоры назвали срок возвращения российских туристов из Турции

Ведомости

Находящиеся в Турции и Танзании организованные туристы из России вернутся в страну до 1 мая, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе пресс-брифинга.

«В период до 1 мая все находящиеся там туристы будут вывезены. Это несколько десятков тысяч человек в совокупности», – сказала Ломидзе. По данным туроператоров, в Танзании находятся около 6000 организованных туристов из России, в Турции – более 50 000.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в Турции по линии туроператоров находится около 50 000 россиян, в Танзании – около 4000, все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие и танзанийские аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня.

Ранее по теме: Росавиация назвала число возвращенных из Турции россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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