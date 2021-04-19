Росавиация назвала число возвращенных из Турции россиян
За период с момента начала вывозной кампании российских туристов из Танзании и Турции авиакомпании вывезли более 40 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
«За первые дни вывозной кампании, с 15 по 18 апреля, из Турции в Россию выполнено 179 рейсов российских и турецких авиакомпаний, на них перевезено порядка 39,4 тыс. пассажиров. Из Танзании шестью рейсами российских авиаперевозчиков вернулось более 1,7 тыс. наших соотечественников», — сообщили в ведомстве по итогам заседания оперативного штаба.
По данным российских и турецких авиакомпаний, всего на период с 15 апреля по 1 июня было продано более 169 тыс. авиабилетов из Турции в Россию, и 4,7 тыс. авиабилетов — из Занзибара (Танзания) в Россию.
Ранее Россия заявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня. По данным аналитиков, это решение властей изменило планы на отдых более 500 000 россиян, которые должны были отправиться на турецкие курорты в ближайшие полтора месяца.