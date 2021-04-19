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Росавиация назвала число возвращенных из Турции россиян

Ведомости

За период с момента начала вывозной кампании российских туристов из Танзании и Турции авиакомпании вывезли более 40 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

«За первые дни вывозной кампании, с 15 по 18 апреля, из Турции в Россию выполнено 179 рейсов российских и турецких авиакомпаний, на них перевезено порядка 39,4 тыс. пассажиров. Из Танзании шестью рейсами российских авиаперевозчиков вернулось более 1,7 тыс. наших соотечественников», — сообщили в ведомстве по итогам заседания оперативного штаба.

По данным российских и турецких авиакомпаний, всего на период с 15 апреля по 1 июня было продано более 169 тыс. авиабилетов из Турции в Россию, и 4,7 тыс. авиабилетов — из Занзибара (Танзания) в Россию.

Ранее Россия заявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня. По данным аналитиков, это решение властей изменило планы на отдых более 500 000 россиян, которые должны были отправиться на турецкие курорты в ближайшие полтора месяца.

Ранее по теме: ФАС не нашла сговора в росте цен на гостиницы на юге России после закрытия Турции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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