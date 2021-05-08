Большинство россиян сочли зарплаты чиновников слишком высокими
Большинство (79%) опрошенных россиян сочли зарплаты чиновников слишком высокими. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». В опросе приняли участие более 5 тыс. человек из всех регионов России.
«Большинство опрошенных (79%) отметили, что слишком высокую зарплату в России получают чиновники», — говорится в исследовании. По мнению опрошенных, чиновники должны зарабатывать около 88,9 тыс. руб. в месяц.
38% респондентов считают слишком высокими зарплаты в топ-менеджменте. 29% опрошенных считают, что неоправданно высоки зарплаты у риелторов, а еще 25% — у финансистов. 22% сообщили, что считают слишком высокими зарплаты юристов, по 21% опрошенных высказались о слишком высоких доходах менеджеров по продажам и IT-специалистов.
Топ-менеджеры, по мнению опрошенных, должны зарабатывать 103,2 тыс. руб. в месяц, а риелторы — 76,6 тыс. руб. Финансисты, по мнению респондентов, заслуживают зарплату в размере 102,3 тыс. руб., юристы — 95,9 тыс. руб., а менеджеры по продажам — 91,2 тыс. руб.
Большинство граждан считает, что преподаватели и врачи в России зарабатывают несправедливо мало. Россияне заявили, что учителя должны зарабатывать 120,7 тыс. руб. в месяц, а врачи — 122,8 тыс.руб. Примечательно, что самую высокую среднюю сумму дохода граждане пожелали для шахтеров — 134,6 тыс. руб. в месяц, хотя их нынешний заработок назвали заниженным лишь 26% опрошенных.
Топ-3 рейтинга несправедливо оплачиваемых профессий замыкают ученые. Их отметили 36% респондентов. Граждане полагают, что люди, занятые в этой сфере, должны получать в среднем 130,8 тыс. руб. в месяц.