Большинство россиян сочли зарплаты чиновников слишком высокими

38% респондентов считают слишком высокими зарплаты в топ-менеджменте. 29% опрошенных считают, что неоправданно высоки зарплаты у риелторов, а еще 25% — у финансистов. 22% сообщили, что считают слишком высокими зарплаты юристов, по 21% опрошенных высказались о слишком высоких доходах менеджеров по продажам и IT-специалистов.