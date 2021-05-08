Россияне назвали самые важные книги о Великой Отечественной войне
Более 66% опрошенных россиян считают самой важной книгой о Великой Отечественной войне роман «А зори здесь тихие» Бориса Васильева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование книжного сервиса MyBook.
Второе место занимает произведение «Судьба человека» Михаила Шолохова, на третьем оказалась «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого.
«Более 95% россиян уверены, что знакомиться с литературой о войне крайне важно, при этом 55% опрошенных прочитали и прослушали больше 10 книг по этой теме», — отмечается в исследовании.
Более 90% россиян считают необходимым знакомиться с книгами о войне в рамках школьной программы. По мнению опрошенных, данные книги помогают в изучении истории России, дают возможность лучше понимать ценность жизни, а также позволяют увидеть события войны глазами очевидцев. 34% опрошенных отметили, что изучение данных книг позволяет воспитывать патриотические чувства.
9 мая в России будет праздноваться 76-я годовщина победы СССР в Великой Отечественной войне над странами, которые входили в гитлеровскую коалицию.