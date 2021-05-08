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Россияне назвали самые важные книги о Великой Отечественной войне

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Более 66% опрошенных россиян  считают самой важной книгой о Великой Отечественной войне роман «А зори здесь тихие» Бориса Васильева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование книжного сервиса MyBook. 

Второе место занимает произведение «Судьба человека» Михаила Шолохова, на третьем оказалась «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого.

«Более 95% россиян уверены, что знакомиться с литературой о войне крайне важно, при этом 55% опрошенных прочитали и прослушали больше 10 книг по этой теме», — отмечается в исследовании. 

Более 90% россиян считают необходимым знакомиться с книгами о войне в рамках школьной программы. По мнению опрошенных, данные книги помогают в изучении истории России, дают возможность лучше понимать ценность жизни, а также позволяют увидеть события войны глазами очевидцев. 34% опрошенных отметили, что изучение данных книг позволяет воспитывать патриотические чувства. 

9 мая в России будет праздноваться 76-я годовщина победы СССР в Великой Отечественной войне над странами, которые входили в гитлеровскую коалицию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных