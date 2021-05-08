Азербайджан уточнил число погибших солдат в ходе конфликта в Карабахе
В ходе конфликта с армянскими силами в Нагорном Карабахе погибло 2895 азербайджанских военных, еще 19 числятся пропавшими без вести. Такие данные предоставило министерство обороны Азербайджана агентству «РИА Новости».
«Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести», — добавили в министерстве.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших, по соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана, в том числе Лачинский, через который она связана с Арменией. За соблюдением перемирия и безопасностью Лачинского коридора до 2025 г. будут следить российские миротворцы.
Ранее сообщалось, что за время боевых действий в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 10 ноября погибли 2 783 военнослужащих армии Азербайджана. Минздрав Армении сообщал о гибели 2660 армянских военных.