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Азербайджан уточнил число погибших солдат в ходе конфликта в Карабахе

Ведомости

В ходе конфликта с армянскими силами в Нагорном Карабахе погибло 2895 азербайджанских военных, еще 19 числятся пропавшими без вести. Такие данные предоставило министерство обороны Азербайджана агентству «РИА Новости».

«Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести», — добавили в министерстве.

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших, по соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана, в том числе Лачинский, через который она связана с Арменией. За соблюдением перемирия и безопасностью Лачинского коридора до 2025 г. будут следить российские миротворцы.

Ранее сообщалось, что за время боевых действий в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 10 ноября погибли 2 783 военнослужащих армии Азербайджана. Минздрав Армении сообщал о гибели 2660 армянских военных.

Ранее по теме: Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Карабаха

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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