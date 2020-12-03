Азербайджан впервые раскрыл данные о потерях в войне в Карабахе

Боевые действия в Нагорном Карабахе шли с 27 сентября по 10 ноября, когда вступило в силу перемирие между Арменией и Азербайджаном, заключенное при посредничестве России. Ереван обязался передать под контроль Баку пять регионов Карабаха и вывести оттуда все свои войска. При этом непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) и поддерживающая ее Армения будут соединяться Лачинским коридором. Его к настоящему моменту уже взяли под охрану российские миротворцы. Они также приступили к контролю режима прекращения огня в зоне конфликта. Российские миротворцы будут следить за соблюдением перемирия в течение пяти лет.