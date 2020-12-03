Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Азербайджан впервые раскрыл данные о потерях в войне в Карабахе

Ведомости

За время боевых действий в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 10 ноября погибли 2 783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, сообщили в Минобороны страны.

«Погибли 2783 военнослужащих наших Вооруженных сил. Продолжаются работы по установлению личности 103 военнослужащих методом анализа ДНК», — говорится в сообщении. По данным ведомства, более 100 военнослужащих Азербайджана считаются пропавшими без вести.

«В настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 1245 наших военнослужащих», — добавили в Минобороны.

В конце октября президент Владимир Путин заявил, что только за месяц боевых действий в Карабахе с обеих сторон в общей сложности погибло почти 5 000 солдат и офицеров армий Армении и Азербайджана, то есть более 2 000 с каждой стороны. 14 ноября Минздрав Армении заявил, что потери армии страны за более чем 40 дней боев составили около 2 300 человек. Армянский оппозиционер Микаэл Минасян заявлял тогда о 4750 погибших военных.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР), поддерживаемая Арменией, 15 ноября заявила о потере 1434 военнослужащих в боях с конца сентября по середину ноября.

Боевые действия в Нагорном Карабахе шли с 27 сентября по 10 ноября, когда вступило в силу перемирие между Арменией и Азербайджаном, заключенное при посредничестве России. Ереван обязался передать под контроль Баку пять регионов Карабаха и вывести оттуда все свои войска. При этом непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) и поддерживающая ее Армения будут соединяться Лачинским коридором. Его к настоящему моменту уже взяли под охрану российские миротворцы. Они также приступили к контролю режима прекращения огня в зоне конфликта. Российские миротворцы будут следить за соблюдением перемирия в течение пяти лет.

Ранее по теме: В Азербайджане учредили День Победы в войне за Нагорный Карабах

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных