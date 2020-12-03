Азербайджан впервые раскрыл данные о потерях в войне в Карабахе
За время боевых действий в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 10 ноября погибли 2 783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, сообщили в Минобороны страны.
«Погибли 2783 военнослужащих наших Вооруженных сил. Продолжаются работы по установлению личности 103 военнослужащих методом анализа ДНК», — говорится в сообщении. По данным ведомства, более 100 военнослужащих Азербайджана считаются пропавшими без вести.
«В настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 1245 наших военнослужащих», — добавили в Минобороны.
В конце октября президент Владимир Путин заявил, что только за месяц боевых действий в Карабахе с обеих сторон в общей сложности погибло почти 5 000 солдат и офицеров армий Армении и Азербайджана, то есть более 2 000 с каждой стороны. 14 ноября Минздрав Армении заявил, что потери армии страны за более чем 40 дней боев составили около 2 300 человек. Армянский оппозиционер Микаэл Минасян заявлял тогда о 4750 погибших военных.
Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР), поддерживаемая Арменией, 15 ноября заявила о потере 1434 военнослужащих в боях с конца сентября по середину ноября.
Боевые действия в Нагорном Карабахе шли с 27 сентября по 10 ноября, когда вступило в силу перемирие между Арменией и Азербайджаном, заключенное при посредничестве России. Ереван обязался передать под контроль Баку пять регионов Карабаха и вывести оттуда все свои войска. При этом непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) и поддерживающая ее Армения будут соединяться Лачинским коридором. Его к настоящему моменту уже взяли под охрану российские миротворцы. Они также приступили к контролю режима прекращения огня в зоне конфликта. Российские миротворцы будут следить за соблюдением перемирия в течение пяти лет.