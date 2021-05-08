В ДНР заявили о повреждении школы после обстрела со стороны украинской армии
Украинская армия обстреляла Петровский район Донецка, в результате чего сгорел один жилой дом и повреждено остекление школы, сообщило представительство самопровозглашенной ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
«Сегодня вечером вооруженные формирования Украины обстреляли поселок шахты «Трудовская» с применением вооружения БМП-2. В результате обстрела сгорел жилой дом по адресу пер. Выборгский, 1\1. Кроме того, зафиксированы повреждения по адресам: ул. Самарская, 1, МОУ «Школа № 116» (остекление, фасад здания)», — указано в сообщении.
Ущерб в результате обстрела был нанесен также трем хозяйственным постройкам, добавили в представительстве. По предварительным данным, жертв нет.
Накануне глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что происходящее в настоящий момент в Донбассе можно назвать настоящей гражданской войной.