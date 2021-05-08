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В ДНР заявили о повреждении школы после обстрела со стороны украинской армии

Ведомости

Украинская армия обстреляла Петровский район Донецка, в результате чего сгорел один жилой дом и повреждено остекление школы, сообщило представительство самопровозглашенной ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

«Сегодня вечером вооруженные формирования Украины обстреляли поселок шахты «Трудовская» с применением вооружения БМП-2. В результате обстрела сгорел жилой дом по адресу пер. Выборгский, 1\1. Кроме того, зафиксированы повреждения по адресам: ул. Самарская, 1, МОУ «Школа № 116» (остекление, фасад здания)», — указано в сообщении.

Ущерб в результате обстрела был нанесен также трем хозяйственным постройкам, добавили в представительстве. По предварительным данным, жертв нет.

Накануне глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что происходящее в настоящий момент в Донбассе можно назвать настоящей гражданской войной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных