В ДНР заявили о повреждении школы после обстрела со стороны украинской армии

«Сегодня вечером вооруженные формирования Украины обстреляли поселок шахты «Трудовская» с применением вооружения БМП-2. В результате обстрела сгорел жилой дом по адресу пер. Выборгский, 1\1. Кроме того, зафиксированы повреждения по адресам: ул. Самарская, 1, МОУ «Школа № 116» (остекление, фасад здания)», — указано в сообщении.