Песков рассказал об улучшении ситуации на Донбассе
Количество сообщений о нарушении режима прекращения огня сократилось, сообщил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«По крайней мере меньше идет сообщений о нарушении режима огня, их действительно меньше. Но пока, наверное, нет повода для того, чтобы полностью успокоиться, и для того, чтобы можно было перестать самым тщательным образом отслеживать ситуацию на линии соприкосновения», — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли говорить о прохождении острой фазы напряжения на российско-украинской границе.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму.
Позже глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий. Жертвами обстрелов украинских силовиков стали несколько жителей Донбасса, включая ребенка.
Тогда Песков назвал обстановку на линии разграничения на Украине «чрезвычайно нестабильной» и отметил, что динамика развития ситуации и поведение украинской стороны создают опасность возобновления полномасштабных боевых действий. Комментируя информацию о стягивании к региону российских войск, представитель Кремля заявил, что страна делает это в рамках своей территории по собственному усмотрению и не несет никому угрозы. В то же время он добавил, что Украина сейчас «превращается в потенциально очень нестабильный регион», а в таких условиях любая страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.