Глава ЛНР назвал происходящее в Донбассе «гражданской войной»
Происходящее в настоящий момент в Донбассе можно назвать настоящей гражданской войной, заявил в интервью «РИА Новостям» глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
«И по-другому расценивать, я считаю, это абсолютно невозможно, потому что, по большому счету, как говорится, согласно тем же минским соглашениям, де-юре мы являемся гражданами Украины на сегодняшний день», — сказал он.
Пасечник добавил, что причина конфликта заключается в том, что ЛНР не согласилась, «что доминирующим началом должен быть фашизм», а также не захотела переписывать историю и прекратить дружбу с Россией. Глава непризнанной республики также подчеркнул желание сохранить идентичность ее жителей.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале этого года. 1 апреля главнокомандующий украинской армией Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму. При этом глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается и количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что ситуация на линии разграничения на Украине «чрезвычайно нестабильная», и отметил, что динамика развития положения и поведение украинской стороны создают опасность возобновления полномасштабных боевых действий. Комментируя информацию о стягивании к региону российских войск, представитель Кремля заявил, что страна делает это в рамках своей территории по собственному усмотрению и не несет никому угрозы, а принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.