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Глава ЛНР назвал происходящее в Донбассе «гражданской войной»

Ведомости

Происходящее в настоящий момент в Донбассе можно назвать настоящей гражданской войной, заявил в интервью «РИА Новостям» глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«И по-другому расценивать, я считаю, это абсолютно невозможно, потому что, по большому счету, как говорится, согласно тем же минским соглашениям, де-юре мы являемся гражданами Украины на сегодняшний день», — сказал он.

Пасечник добавил, что причина конфликта заключается в том, что ЛНР не согласилась, «что доминирующим началом должен быть фашизм», а также не захотела переписывать историю и прекратить дружбу с Россией. Глава непризнанной республики также подчеркнул желание сохранить идентичность ее жителей.

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале этого года. 1 апреля главнокомандующий украинской армией Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму. При этом глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается и количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что ситуация на линии разграничения на Украине «чрезвычайно нестабильная», и отметил, что динамика развития положения и поведение украинской стороны создают опасность возобновления полномасштабных боевых действий. Комментируя информацию о стягивании к региону российских войск, представитель Кремля заявил, что страна делает это в рамках своей территории по собственному усмотрению и не несет никому угрозы, а принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

Ранее по теме: Зеленский заявил о «войне в Европе» из-за Крыма и Донбасса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных