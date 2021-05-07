Глава ЛНР назвал происходящее в Донбассе «гражданской войной»

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале этого года. 1 апреля главнокомандующий украинской армией Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму. При этом глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается и количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.