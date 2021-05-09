Минтруд не планирует вводить длинные майские праздники на постоянной основе

Позднее, 6 мая, глава государства назвал оправданным свое решение, отметив снижение заболеваемости коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, рассказала, что наибольший прирост заболеваемости зафиксирован к майским праздникам в Москве и Санкт-Петербурге, однако это, по ее словам, было ожидаемо, и в целом ситуация в стране стабильна. Голикова уточнила, что заболеваемость стабилизировалась — в 49, а в четырех регионах находится в стадии «некоторого роста». При этом в 32 регионах заболеваемость снижается.