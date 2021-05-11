Организаторы «Золотого глобуса» объявили о реформах после расового скандала

Ранее, в феврале, газета The Los Angeles Times сообщила о коррупционной структуре в HFPA. Издание обратило внимание на тот факт, что с конца 1990-х ассоциация не предложила вступить в свои ряды ни одному чернокожему. Более того, газета узнала о «чрезвычайно высоких» гонорарах членов HFPA, которые к тому же в преддверии «Золотого глобуса» часто «одариваются дорогими подарками», «размещаются в пятизвездочных отелях» и приглашаются на «звездные вечеринки».