Организаторы «Золотого глобуса» объявили о реформах после расового скандала
Организаторы «Золотого глобуса» официально объявили о проведении реформы после того, как телекомпания NBC отказалась от трансляции церемонии из-за отсутствия расового разнообразия среди членов жюри кинопремии, сообщается на сайте организации.
«Независимо от следующей даты выхода в эфир «Золотого глобуса» насколько это возможно быстрое и продуманное внедрение трансформационных изменений остается главным приоритетом нашей организации. Мы приглашаем наших партнеров в отрасли сесть за стол переговоров вместе с нами над системной реформой, которая давно назрела как в нашей организации, так и в отрасли в целом», — говорится в заявлении.
Планируется, что на наделе с 10 по 17 мая будет избран консультант по вопросам многообразия, равноправия и интеграции для проведения изменений. К началу августа в состав жюри должны войти как минимум 20 новых членов. За полтора года состав будет увеличен на 50%. Кроме того, по итогам реформы будут избраны новый генеральный и финансовый директора, а также прочие руководители Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA).
Ранее, в феврале, газета The Los Angeles Times сообщила о коррупционной структуре в HFPA. Издание обратило внимание на тот факт, что с конца 1990-х ассоциация не предложила вступить в свои ряды ни одному чернокожему. Более того, газета узнала о «чрезвычайно высоких» гонорарах членов HFPA, которые к тому же в преддверии «Золотого глобуса» часто «одариваются дорогими подарками», «размещаются в пятизвездочных отелях» и приглашаются на «звездные вечеринки».
После этого стриминговые компании Netflix и Amazon Studios объявили HFPA бойкот и отказались выдвигать свои фильмы и сериалы на премию. Более того, актер Том Круз в знак протеста на действия ассоциации вернул свои «Золотые глобусы», писал CNN со ссылкой на близкий к артисту источник. Вдобавок бойкот поддержала актриса Скарлетт Йохансон.
Затем телеканал NBC, который ежегодно транслирует «Золотой глобус», отказался делать это в 2022 г. В компании выразили надежду, что смогут показать мероприятие в 2023 г. после того, как HFPA реализует свой план по реформированию.
«Мы по-прежнему считаем, что HFPA стремится к значимой реформе. Однако изменение такого масштаба требует времени и усилий, и мы твердо убеждены, что HFPA нужно время, чтобы сделать это правильно», — заявили в NBC.