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Организаторы «Золотого глобуса» объявили о реформах после расового скандала

Ведомости

Организаторы «Золотого глобуса» официально объявили о проведении реформы после того, как телекомпания NBC отказалась от трансляции церемонии из-за отсутствия расового разнообразия среди членов жюри кинопремии, сообщается на сайте организации.

«Независимо от следующей даты выхода в эфир «Золотого глобуса» насколько это возможно быстрое и продуманное внедрение трансформационных изменений остается главным приоритетом нашей организации. Мы приглашаем наших партнеров в отрасли сесть за стол переговоров вместе с нами над системной реформой, которая давно назрела как в нашей организации, так и в отрасли в целом», — говорится в заявлении.

Планируется, что на наделе с 10 по 17 мая будет избран консультант по вопросам многообразия, равноправия и интеграции для проведения изменений. К началу августа в состав жюри должны войти как минимум 20 новых членов. За полтора года состав будет увеличен на 50%. Кроме того, по итогам реформы будут избраны новый генеральный и финансовый директора, а также прочие руководители Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA).

Ранее, в феврале, газета The Los Angeles Times сообщила о коррупционной структуре в HFPA. Издание обратило внимание на тот факт, что с конца 1990-х ассоциация не предложила вступить в свои ряды ни одному чернокожему. Более того, газета узнала о «чрезвычайно высоких» гонорарах членов HFPA, которые к тому же в преддверии «Золотого глобуса» часто «одариваются дорогими подарками», «размещаются в пятизвездочных отелях» и приглашаются на «звездные вечеринки».

После этого стриминговые компании Netflix и Amazon Studios объявили HFPA бойкот и отказались выдвигать свои фильмы и сериалы на премию. Более того, актер Том Круз в знак протеста на действия ассоциации вернул свои «Золотые глобусы», писал CNN со ссылкой на близкий к артисту источник. Вдобавок бойкот поддержала актриса Скарлетт Йохансон.

Затем телеканал NBC, который ежегодно транслирует «Золотой глобус», отказался делать это в 2022 г. В компании выразили надежду, что смогут показать мероприятие в 2023 г. после того, как HFPA реализует свой план по реформированию.

«Мы по-прежнему считаем, что HFPA стремится к значимой реформе. Однако изменение такого масштаба требует времени и усилий, и мы твердо убеждены, что HFPA нужно время, чтобы сделать это правильно», — заявили в NBC.

Ранее по теме: Netflix и Amazon Studios объявили бойкот «Золотому глобусу»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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