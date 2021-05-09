Netflix и Amazon Studios объявили бойкот «Золотому глобусу»

В феврале этого года газета The Los Angeles Times сообщила о коррупционной структуре в HFPA. Издание сообщало, что гонорары членов ассоциации «чрезвычайно велики», а ежегодно в преддверии «Золотого глобуса» члены HFPA часто «одариваются дорогими подарками», «размещаются в пятизвездочных отелях» и приглашаются на «звездные вечеринки». Кроме того, с конца 1990-х HFPA не предложила вступить в ее ряды ни одному чернокожему.