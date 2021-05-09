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Netflix и Amazon Studios объявили бойкот «Золотому глобусу»

Ведомости

Стриминговые компании Netflix и Amazon Studios, а также голливудская актриса Скарлетт Йохансон объявили бойкот Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), которая присуждает премию «Золотой глобус». Компании отказались выдвигать свои фильмы и сериалы на премию из-за того, что среди 86 членов HFPA нет темнокожих журналистов, сообщает издание Deadline. 

В феврале этого года газета The Los Angeles Times сообщила о коррупционной структуре в HFPA. Издание сообщало, что гонорары членов ассоциации «чрезвычайно велики», а ежегодно в преддверии «Золотого глобуса» члены HFPA часто «одариваются дорогими подарками», «размещаются в пятизвездочных отелях» и приглашаются на «звездные вечеринки». Кроме того, с конца 1990-х HFPA не предложила вступить в ее ряды ни одному чернокожему. 

Глава Netflix Тед Сарандос заявил, что платформа не будет работать с HFPA до тех пор, пока ассоциация не решит проблему инклюзивности. «Мы прекращаем любую деятельность с этой организацией, пока не произойдут более существенные изменения», — сказал он. 

Глава Amazon Studios Дженнифер Салке сообщила изданию The Hollywood Reporter, что компания не работает с HFPA с тех пор, как были озвучены проблемы инклюзивности. «Как и вся индустрия, мы ждем искреннего и существенного решения, прежде чем двигаться дальше», — цитирует издание Салке. 

6 мая 75 из 86 членов HFPA проголосовали за реорганизацию ассоциации иностранной прессы. В ее состав пообещали принять не менее 20 новых членов до конца года, сделав акцент на темнокожих журналистах, а за полтора года состав должен быть увеличен на 50%. 

При этом глава Netflix заявил, что этого недостаточно. Сарандос подчеркнул, что предпринятые действия не решат «проблему инклюзивности в ассоциации», а также вопрос «отсутствия четких стандартов того, как должны действовать ее представители».

Премия «Золотой глобус» присуждается с 1944 г. За последние годы престижность и объективность премии часто подвергались сомнению и резкой критике. Например, в 2017 г. фильм-хоррор о расизме «Прочь» был номинирован в жанре «Лучшая комедия или мюзикл». Позже общественностью было раскритиковано решение о номинации сериала «Эмили в Париже» в нескольких категориях, несмотря на отрицательные отзывы киносообщества. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных