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Times: в Британии запустят приложение с паспортом вакцинации от COVID-19

Ведомости

Приложение Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) с 17 мая будет действовать как паспорт вакцинированного от коронавируса для международных поездок, сообщила The Times.

Издание пояснило, что паспортом смогут пользоваться граждане, которые сделали прививку двумя компонентами вакцины. В приложении пока нельзя будет посмотреть результаты теста на коронавирус, однако такая функция может появиться к 21 июня, когда результаты теста начнут требовать для участия в массовых мероприятиях.

Люди, которые не пользуются смартфоном, смогут заказать бумажное подтверждение статуса вакцинированного от коронавируса.

Ранее Комитет по чрезвычайной ситуации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступил против введения обязательных прививок от коронавируса для поездок за границу. В комитете отметили, что пока неизвестно, насколько вакцинация снижает передачу вируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных