Times: в Британии запустят приложение с паспортом вакцинации от COVID-19

Издание пояснило, что паспортом смогут пользоваться граждане, которые сделали прививку двумя компонентами вакцины. В приложении пока нельзя будет посмотреть результаты теста на коронавирус, однако такая функция может появиться к 21 июня, когда результаты теста начнут требовать для участия в массовых мероприятиях.