Times: в Британии запустят приложение с паспортом вакцинации от COVID-19
Приложение Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) с 17 мая будет действовать как паспорт вакцинированного от коронавируса для международных поездок, сообщила The Times.
Издание пояснило, что паспортом смогут пользоваться граждане, которые сделали прививку двумя компонентами вакцины. В приложении пока нельзя будет посмотреть результаты теста на коронавирус, однако такая функция может появиться к 21 июня, когда результаты теста начнут требовать для участия в массовых мероприятиях.
Люди, которые не пользуются смартфоном, смогут заказать бумажное подтверждение статуса вакцинированного от коронавируса.
Ранее Комитет по чрезвычайной ситуации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступил против введения обязательных прививок от коронавируса для поездок за границу. В комитете отметили, что пока неизвестно, насколько вакцинация снижает передачу вируса.