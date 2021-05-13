Число заболевших COVID-19 в мире превысило 160 млн

В середине апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о тревожных тенденциях в развитии ситуации с коронавирусом в мире, рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Она отметила, что в мире продолжают фиксироваться новые штаммы коронавируса при несправедливом распределении вакцины между странами.