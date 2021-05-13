Число заболевших COVID-19 в мире превысило 160 млн
Число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 160 457 476, умерли за все время пандемии 3 331 604 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Больше всего заражений зарегистрировано в США — свыше 32,8 млн, Индии — более 23,7 млн, Бразилии — свыше 15,3 млн, Франции — более 5,8 млн и Турции — 5 млн. Россия по данному показателю занимает шестое место в мире — 4,8 млн. Наибольшее число летальных случаев отмечено в США — 583 684, Бразилии — 428 034, Индии — 258 317, Мексике — 219 590 и Великобритании — 127 901.
В середине апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о тревожных тенденциях в развитии ситуации с коронавирусом в мире, рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Она отметила, что в мире продолжают фиксироваться новые штаммы коронавируса при несправедливом распределении вакцины между странами.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник лайт» центра им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра им. Чумакова.