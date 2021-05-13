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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 160 млн

Ведомости

Число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 160 457 476, умерли за все время пандемии 3 331 604 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Больше всего заражений зарегистрировано в США — свыше 32,8 млн, Индии — более 23,7 млн, Бразилии — свыше 15,3 млн, Франции — более 5,8 млн и Турции — 5 млн. Россия по данному показателю занимает шестое место в мире — 4,8 млн. Наибольшее число летальных случаев отмечено в США — 583 684, Бразилии — 428 034, Индии — 258 317, Мексике — 219 590 и Великобритании — 127 901.

В середине апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о тревожных тенденциях в развитии ситуации с коронавирусом в мире, рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Она отметила, что в мире продолжают фиксироваться новые штаммы коронавируса при несправедливом распределении вакцины между странами.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник лайт» центра им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра им. Чумакова.

Ранее по теме: В ВОЗ назвали тревожной ситуацию с коронавирусом в мире

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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