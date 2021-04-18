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В ВОЗ назвали тревожной ситуацию с коронавирусом в мире

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения заявила о тревожных тенденциях в развитии ситуации с коронавирусом в мире, рассказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в комментарии ТАСС.

«Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей за четыре недели. Прошлая неделя была четвертой по количеству новых случаев за одну неделю», — заявила она.

Вуйнович добавила, что это тревожные тенденции, поскольку продолжают фиксироваться новые штаммы коронавируса при несправедливом распределении вакцины между странами.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 140,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 31,6 млн случаев, Индии (свыше 14,7 млн) и Бразилии (более 13,9 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. По состоянию на начало апреля оба компонента вакцины получили около 5 млн россиян, один компонент получили около 7 млн человек. Из них в Москве привилось около 1 млн человек.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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