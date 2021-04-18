В ВОЗ назвали тревожной ситуацию с коронавирусом в мире
Всемирная организация здравоохранения заявила о тревожных тенденциях в развитии ситуации с коронавирусом в мире, рассказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в комментарии ТАСС.
«Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей за четыре недели. Прошлая неделя была четвертой по количеству новых случаев за одну неделю», — заявила она.
Вуйнович добавила, что это тревожные тенденции, поскольку продолжают фиксироваться новые штаммы коронавируса при несправедливом распределении вакцины между странами.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 140,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 31,6 млн случаев, Индии (свыше 14,7 млн) и Бразилии (более 13,9 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. По состоянию на начало апреля оба компонента вакцины получили около 5 млн россиян, один компонент получили около 7 млн человек. Из них в Москве привилось около 1 млн человек.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.