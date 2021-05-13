В РАН оценили статью в Science о возможности цепной реакции на Чернобыльской АЭС

Ранее в журнале Science была опубликована статья, где ученые сообщили об устойчивом усилении ядерных реакций в некоторых разрушенных и недоступных помещениях четвертого энергоблока ЧАЭС. В публикации говорится, что это может происходить из-за попадания туда воды в годы до возведения НБК через щели в саркофаге, что повлияло на соотношение воды и расплавленного ядерного топлива. Ученые предположили, что, если не вмешаться в ситуацию, на станции из-за возникновения самоподдерживающейся реакции может произойти новый взрыв, хотя и менее сильный, чем в 1986 г., но способный разрушить новый саркофаг.