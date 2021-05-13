В РАН оценили статью в Science о возможности цепной реакции на Чернобыльской АЭС
Явления в разрушенных помещениях 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), которые описываются в статье журнала Science, в частности, увеличение потока нейтронов в остатках топлива, наблюдаются уже давно. Авторы статьи хотят привлечь к ним внимание, однако происходящие процессы пока не несут никакой угрозы, говорится в заявлении Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН).
В РАН отметили, что реакции спонтанного деления наблюдаются в любом отработанном ядерном топливе, однако в статье не приведены конкретные численные показатели, которые бы говорили о серьезном ухудшении обстановки. «На основании статьи можно сделать выводы, что до теоретического перерастания ситуации к состоянию, требующего вмешательства, может пройти еще много лет. В статье сделана попытка привлечь внимание к исследовательским работам, которые ведутся на Чернобыльской АЭС, а также к наблюдаемым явлениям, которые известны уже давно», — говорится в заявлении.
В то же время в РАН согласились, что рост потока нейтронов может быть связан, как это подчеркивается в статье в Science, с изменением геометрии захороненных топливных масс, их общего физического состояния, а также пропорции замедлителя потока. В данном случае им является вода, попавшая в законсервированные помещения 4-го энергоблока ЧАЭС с дождем и из грунта.
Накануне угрозу возникновения цепной реакции в топливных массах, оставшихся в недоступных помещениях 4-го ЧАЭС, опровергли на самой станции. Там отметили, что показатели альфа-, бета- и гамма-излучения, снятые как дистанционно, так и с помощью отбора проб аэрозолей, существенно не изменились и тенденции роста не наблюдается.
Ранее в журнале Science была опубликована статья, где ученые сообщили об устойчивом усилении ядерных реакций в некоторых разрушенных и недоступных помещениях четвертого энергоблока ЧАЭС. В публикации говорится, что это может происходить из-за попадания туда воды в годы до возведения НБК через щели в саркофаге, что повлияло на соотношение воды и расплавленного ядерного топлива. Ученые предположили, что, если не вмешаться в ситуацию, на станции из-за возникновения самоподдерживающейся реакции может произойти новый взрыв, хотя и менее сильный, чем в 1986 г., но способный разрушить новый саркофаг.
Авария на АЭС в Чернобыле на территории современной Украины произошла 26 апреля 1986 г. и стала крупнейшей подобной катастрофой за всю историю ядерной энергетики. ЧАЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 г. Еще в 1986 г. вокруг нее была установлена 30-километровая «зона отчуждения», откуда было эвакуировано все население, включая город Припять.