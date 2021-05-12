На Украине опровергли угрозу взрывов на Чернобыльской АЭС

Авария на АЭС в Чернобыле на территории современной Украины произошла 26 апреля 1986 г. и стала крупнейшей подобной катастрофой за всю историю ядерной энергетики. ЧАЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 г. Еще в 1986 г. вокруг нее была установлена 30-километровая «зона отчуждения», откуда было эвакуировано все население, включая город Припять. Теперь туда можно попасть через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Дитятки».