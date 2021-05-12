На Украине опровергли угрозу взрывов на Чернобыльской АЭС
Угрозы возобновления цепной реакции деления на разрушенном в 1986 г. четвертом энергоблоке закрытой Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) нет. Об этом сообщили на одноименном госпредприятии (ГСП) Украины, занимающемся снятием станции с эксплуатации и мониторингом радиационной обстановки.
ГСП ЧАЭС опубликовало картограмму мощности доз гаммы-излучения в помещениях разрушенного энергоблока под аркой Нового безопасного конфайнмента (НБК), надвинутого на старый саркофаг (объект «Укрытие»). Там показатели альфа-, бета- и гамма-излучения, снятые как дистанционно, так и с помощью отбора проб аэрозолей, существенно не изменились.
«За весь период наблюдений с начала установления Арки НБК в проектное положение превышений пределов безопасной эксплуатации не наблюдалось. В настоящее время, показания датчиков во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции роста, текущие уровни не представляют угрозы возникновения самоподдерживающийся цепной реакции деления», — добавили в ГСП ЧАЭС.
Ранее в журнале Science была опубликована статья, где ученые сообщили об устойчивом усилении ядерных реакций в некоторых разрушенных и недоступных помещениях четвертого энергоблока ЧАЭС. В публикации говорится, что это может происходить из-за попадания туда воды в годы до возведения НБК через щели в саркофаге, что повлияло на соотношение воды и расплавленного ядерного топлива.
Ученые предположили, что, если не вмешаться в ситуацию, на станции из-за возникновения самоподдерживающейся реакции может произойти новый взрыв, хотя и менее сильный, чем в 1986 г., но способный разрушить новый саркофаг.
Авария на АЭС в Чернобыле на территории современной Украины произошла 26 апреля 1986 г. и стала крупнейшей подобной катастрофой за всю историю ядерной энергетики. ЧАЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 г. Еще в 1986 г. вокруг нее была установлена 30-километровая «зона отчуждения», откуда было эвакуировано все население, включая город Припять. Теперь туда можно попасть через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Дитятки».