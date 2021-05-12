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Ученые зафиксировали опасные ядерные реакции на Чернобыльской АЭС

Ведомости

Внутри Чернобыльской АЭС, которая в настоящий момент закрыта саркофагом, с 2016 г. наблюдается устойчивое усиление ядерных реакций, сообщили ученые в своей статье для научного журнала Science.

«Датчики фиксируют, в первую очередь, гамма-излучение и поток нейтронов, то есть количество нейтронов, исходящих от ядерных веществ в подвале поврежденного реакторного зала. Ученые наблюдали довольно устойчивое увеличение потока нейтронов из трех областей внутри поврежденного реактора. И одна комната, в частности, вызывает у них большое беспокойство», — пояснил результаты исследования старший научный редактор студии Tangled Bank при Медицинском институте Говарда Хьюза в Чеви-Чейз Ричард Стоун.

Он рассказал, что после установки над поврежденным реактором саркофага под названием «Укрытие» внутрь энергоблока все равно попадала дождевая вода. Она замедляет нейтроны, что увеличивает вероятность их столкновения с урановыми ядрами, а это приводит к процессу расщепления частиц. В итоге число нейтронов стало расти. Однако после установки Нового безопасного конфайнмента (НБК) в 2016 г. вода перестала попадать внутрь и количество нейтронов в одних зонах стабилизировалось, а в других стало снижаться.

Затем показатели вновь стали устойчиво расти. Точного объяснения этому у ученых пока нет. Основная же гипотеза заключается в том, что некоторые помещения были слишком затоплены, а сейчас высыхают, что приводит к изменению соотношения воды и ядерного топлива.

Стоун допустил, что если происходящие сейчас внутри АЭС реакции продолжатся, в конце концов произойдет взрыв. Он будет менее сильным, чем во время Чернобыльской аварии. Тем не менее это может привести к разрушению сооруженного над реактором убежища.

В настоящий момент украинские ученые полагают, что у них в запасе есть несколько лет для решения сложившейся проблемы. Сложность заключается в том, что комната, где происходят усиленные реакции, недоступна людям из-за слишком высокого уровня радиации.

В планах ученых создание роботизированной системы, способной противостоять экстремальному излучению, проникнуть внутрь реактора и бурить топливосодержащие массы. Это одна из идей, которая сейчас прорабатывается.

Авария на АЭС в Чернобыле на территории современной Украины произошла 26 апреля 1986 г. и стала крупнейшей подобной катастрофой за всю историю ядерной энергетики. ЧАЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 г. Вокруг нее была установлена 30-километровая «зона отчуждения», куда можно попасть через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Дитятки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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