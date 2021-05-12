Ученые зафиксировали опасные ядерные реакции на Чернобыльской АЭС
Внутри Чернобыльской АЭС, которая в настоящий момент закрыта саркофагом, с 2016 г. наблюдается устойчивое усиление ядерных реакций, сообщили ученые в своей статье для научного журнала Science.
«Датчики фиксируют, в первую очередь, гамма-излучение и поток нейтронов, то есть количество нейтронов, исходящих от ядерных веществ в подвале поврежденного реакторного зала. Ученые наблюдали довольно устойчивое увеличение потока нейтронов из трех областей внутри поврежденного реактора. И одна комната, в частности, вызывает у них большое беспокойство», — пояснил результаты исследования старший научный редактор студии Tangled Bank при Медицинском институте Говарда Хьюза в Чеви-Чейз Ричард Стоун.
Он рассказал, что после установки над поврежденным реактором саркофага под названием «Укрытие» внутрь энергоблока все равно попадала дождевая вода. Она замедляет нейтроны, что увеличивает вероятность их столкновения с урановыми ядрами, а это приводит к процессу расщепления частиц. В итоге число нейтронов стало расти. Однако после установки Нового безопасного конфайнмента (НБК) в 2016 г. вода перестала попадать внутрь и количество нейтронов в одних зонах стабилизировалось, а в других стало снижаться.
Затем показатели вновь стали устойчиво расти. Точного объяснения этому у ученых пока нет. Основная же гипотеза заключается в том, что некоторые помещения были слишком затоплены, а сейчас высыхают, что приводит к изменению соотношения воды и ядерного топлива.
Стоун допустил, что если происходящие сейчас внутри АЭС реакции продолжатся, в конце концов произойдет взрыв. Он будет менее сильным, чем во время Чернобыльской аварии. Тем не менее это может привести к разрушению сооруженного над реактором убежища.
В настоящий момент украинские ученые полагают, что у них в запасе есть несколько лет для решения сложившейся проблемы. Сложность заключается в том, что комната, где происходят усиленные реакции, недоступна людям из-за слишком высокого уровня радиации.
В планах ученых создание роботизированной системы, способной противостоять экстремальному излучению, проникнуть внутрь реактора и бурить топливосодержащие массы. Это одна из идей, которая сейчас прорабатывается.
Авария на АЭС в Чернобыле на территории современной Украины произошла 26 апреля 1986 г. и стала крупнейшей подобной катастрофой за всю историю ядерной энергетики. ЧАЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 г. Вокруг нее была установлена 30-километровая «зона отчуждения», куда можно попасть через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Дитятки».