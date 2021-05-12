Ученые зафиксировали опасные ядерные реакции на Чернобыльской АЭС

Он рассказал, что после установки над поврежденным реактором саркофага под названием «Укрытие» внутрь энергоблока все равно попадала дождевая вода. Она замедляет нейтроны, что увеличивает вероятность их столкновения с урановыми ядрами, а это приводит к процессу расщепления частиц. В итоге число нейтронов стало расти. Однако после установки Нового безопасного конфайнмента (НБК) в 2016 г. вода перестала попадать внутрь и количество нейтронов в одних зонах стабилизировалось, а в других стало снижаться.