Генерал ФСБ рассказал о версии теракта на Чернобыльской АЭС

По словам Ткачука, в ходе расследования рассматривалась вся история создания АЭС. Выяснилось, что по линии атомной энергетики и по линии КГБ в Москву докладывалось, что при строительстве АЭС было допущено много нарушений. «И эта версия тоже была — не явился ли причиной аварии, скажем, обрушение каких-то конструкций?» — отметил он.