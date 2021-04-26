Генерал ФСБ рассказал о версии теракта на Чернобыльской АЭС
В качестве причины катастрофы на Чернобыльской АЭС всерьез рассматривалась версия теракта, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на генерал-майора ФСБ в отставке Анатолия Ткачука, который ранее занимал должность начальника оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны.
По его словам, версия о теракте «рассматривалась очень серьезно». «Мы опрашивали многих людей, которые были свидетелями необычных явлений, которые косвенно могли говорить о вмешательстве человека. На любые эти заявления надо было обязательно обращать внимание, скрупулезно проверять их», — рассказал он.
По словам Ткачука, в ходе расследования рассматривалась вся история создания АЭС. Выяснилось, что по линии атомной энергетики и по линии КГБ в Москву докладывалось, что при строительстве АЭС было допущено много нарушений. «И эта версия тоже была — не явился ли причиной аварии, скажем, обрушение каких-то конструкций?» — отметил он.
Авария на АЭС в Чернобыле на территории Украины произошла 26 апреля 1986 г. и стала крупнейшей подобной катастрофой за всю историю ядерной энергетики. ЧАЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 г. Вокруг нее была установлена 30-километровая «зона отчуждения», куда можно попасть через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Дитятки».
В середине июля прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий запрет на посещение зоны отчуждения в Чернобыле. В частности, там будет создан «зеленый коридор» для туристов.