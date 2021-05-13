Мэрия Москвы удалила данные оформивших цифровые пропуска в 2020 году

Цифровые пропуска действовали в Москве с 5 апреля по 9 июня 2020 г. в связи с распространением коронавируса во время первой волны. Жителям столицы было необходимо оформлять их на сайте госуслуг для поездок в городе и за его пределы с указанием цели, а по требованию сотрудников полиции — предъявлять на экранах смартфонов.