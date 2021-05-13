Мэрия Москвы удалила данные оформивших цифровые пропуска в 2020 году
Персональные данные москвичей, собранные в Москве для оформления цифровых пропусков весной 2020 г. во время режима обязательной самоизоляции, удалены без возможности восстановления. Об этом заявили в департаменте информационных технологий (ДИТ) столичной мэрии, передает ТАСС.
«Персональные данные, которые жители указывали при оформлении цифровых пропусков, удалены из всех информационных систем правительства Москвы без возможности их восстановления», — заверили в ДИТ. Там пояснили, что сделали это в соответствии с федеральным законодательством о защите персональных данных.
«Уничтожение персданных прошло в присутствии представителей Роскомнадзора и заняло несколько часов», — добавили в департаменте.
Цифровые пропуска действовали в Москве с 5 апреля по 9 июня 2020 г. в связи с распространением коронавируса во время первой волны. Жителям столицы было необходимо оформлять их на сайте госуслуг для поездок в городе и за его пределы с указанием цели, а по требованию сотрудников полиции — предъявлять на экранах смартфонов.
После окончания режима обязательной самоизоляции мэрия Москвы пообещала «публично» удалить все собранные персональные данные, включая также те, что были собраны для приложения «Социальный мониторинг», однако полное их уничтожение неоднократно откладывалось. Задержка объяснялась тем, что не были закрыты все судебные административные дела, возбужденные по факту нарушения режима самоизоляции.