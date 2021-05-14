В России предложили ввести пособие для пенсионеров на покупку масок
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести ежегодное пособие для пенсионеров в размере 10 тыс. руб. на покупку средств индивидуальной защиты, сообщил RT со ссылкой на копию письма депутата главе Минтруда Антону Котякову.
Сухарев отметил, что люди старшего возраста наиболее уязвимы к инфекционным заболеваниям, у них чаще могут развиваться тяжелые последствия болезней. Также пенсионерам может не хватать денег на покупку масок и перчаток.
«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжёлого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, на приобретение средств индивидуальной защиты», — говорится в письме.
Депутат отметил, что пособие можно выдавать в виде сертификата или с помощью другого механизма, чтобы деньги были потрачены исключительно на СИЗ.