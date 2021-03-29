В Минтруде назвали средний размер пенсии в России

Средний размер пенсии в России составил 15 744 руб., по состоянию на 1 января 2021 г., сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы Минтруда Ольгу Баталину. По данным на 1 января 2016 года, средняя пенсия составила 12 673 руб. За пять лет показатель вырос более чем на 3000 руб.