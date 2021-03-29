В Минтруде назвали средний размер пенсии в России
Средний размер пенсии в России составил 15 744 руб., по состоянию на 1 января 2021 г., сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы Минтруда Ольгу Баталину. По данным на 1 января 2016 года, средняя пенсия составила 12 673 руб. За пять лет показатель вырос более чем на 3000 руб.
«По состоянию на 1 января 2021 г. средний размер пенсий в целом по Российской Федерации составил 15 тысяч 744 рубля, на 1 января 2016 года, когда стратегия стартовала, он составлял 12 тысяч 673 руб.», — сказала Баталина.
Она напомнила, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера. Если выплата оказывается ниже, пенсионер получает социальную доплату. По данным за 2021 год, доплату получали 6,2 млн пенсионеров. 1 января 2021 г. страховые пенсии были проиндексированы на 6,3%. 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 3,4%.