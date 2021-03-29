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В Минтруде назвали средний размер пенсии в России

Ведомости

Средний размер пенсии в России составил 15 744 руб., по состоянию на 1 января 2021 г., сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы Минтруда Ольгу Баталину. По данным на 1 января 2016 года, средняя пенсия составила 12 673 руб. За пять лет показатель вырос более чем на 3000 руб.

«По состоянию на 1 января 2021 г. средний размер пенсий в целом по Российской Федерации составил 15 тысяч 744 рубля, на 1 января 2016 года, когда стратегия стартовала, он составлял 12 тысяч 673 руб.», — сказала Баталина.

Она напомнила, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера. Если выплата оказывается ниже, пенсионер получает социальную доплату. По данным за 2021 год, доплату получали 6,2 млн пенсионеров. 1 января 2021 г. страховые пенсии были проиндексированы на 6,3%. 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 3,4%.  

Ранее по теме: Социальные пенсии с апреля проиндексируют на 3,4%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных