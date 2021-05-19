Минюст предложил создать реестр должников по алиментам
Минюст предложил создать реестр неплательщиков алиментов, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко в Совете Федерации.
«У нас есть предложения, которые мы будем прорабатывать с Советом Федерации, общественностью. В частности, мы предлагаем создать отдельный реестр недобросовестных должников, которые обязаны уплачивать алименты, и ввести для них определенные ограничения», — цитирует ТАСС Чученко. По его словам, эти инициативы будут дополнительно прорабатываться.
В Минюсте пояснили, что включение в данный реестр предполагает наделение дополнительными обязанностями таких должников и автоматическое ограничение отдельных прав должника. Кроме того, предлагается установить обязанность недобросовестных должников по алиментам предоставлять судебному приставу-исполнителю декларацию о своем используемом имуществе и доходах.
Ранее Чуйченко предложил ввести административную и уголовную ответственность за неполную уплату алиментов должниками. В прошлом году агентство ТАСС сообщило, что Минюст подготовил соответствующие законопроекты.
В начале марта Верховный суд заявлял, что уплата алиментов не в полном размере является основанием для привлечения к ответственности. В ВС поясняли, что даже если человек не согласен с установленным размером алиментов, это не является уважительной причиной их не платить. Кроме того, основанием для неисполнения обязательств не является факт совместного проживания с получателем алиментов или нахождения плательщика в тюрьме.