Минюст предложил создать реестр должников по алиментам

В начале марта Верховный суд заявлял, что уплата алиментов не в полном размере является основанием для привлечения к ответственности. В ВС поясняли, что даже если человек не согласен с установленным размером алиментов, это не является уважительной причиной их не платить. Кроме того, основанием для неисполнения обязательств не является факт совместного проживания с получателем алиментов или нахождения плательщика в тюрьме.