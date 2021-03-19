Минюст предложил ввести уголовную ответственность за неполную уплату алиментов
Министр юстиции Константин Чуйченко предложил ввести административную и уголовную ответственность за неполную уплату алиментов должниками.
«Нужно установить уголовную и административную ответственность лиц, обязанных уплачивать алименты, при их частичной уплате», – сказал Чуйченко, выступая на коллегии Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
В прошлом году агентство ТАСС сообщило, что Минюст подготовил соответствующие законопроекты.
В начале марта Верховный суд заявлял, что уплата алиментов не в полном размере является основанием для привлечения к ответственности. «Лицо, обязанное уплачивать алименты, подлежит привлечению к административной ответственности и в том случае, если установлен факт умышленной неполной уплаты им средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, то есть уплаты алиментов в размере меньшем, чем это предусмотрено судебным актом или соглашением об уплате алиментов, поскольку данное обстоятельство является их нарушением», — говорилось в тексте постановления.
Даже если человек не согласен с установленным размером алиментов, это не является уважительной причиной их не платить, пояснили в ВС. Кроме того, основанием для неисполнения обязательств не является факт совместного проживания с получателем алиментов или нахождения плательщика в тюрьме.