Минюст предложил ввести уголовную ответственность за неполную уплату алиментов

В начале марта Верховный суд заявлял, что уплата алиментов не в полном размере является основанием для привлечения к ответственности. «Лицо, обязанное уплачивать алименты, подлежит привлечению к административной ответственности и в том случае, если установлен факт умышленной неполной уплаты им средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, то есть уплаты алиментов в размере меньшем, чем это предусмотрено судебным актом или соглашением об уплате алиментов, поскольку данное обстоятельство является их нарушением», — говорилось в тексте постановления.