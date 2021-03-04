Верховный суд назвал уважительные причины не платить алименты
Уважительными причинами для неуплаты алиментов на детей или нетрудоспособных родителей могут быть ситуации, когда человек не смог исполнить свои обязательства по независимым от него причинам, разъяснил Верховный суд (ВС) России в подготовленном постановлении пленума «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
К подобным обстоятельствам относятся:
- Болезнь или нетрудоспособность лица, обязанного выплатить алименты;
- Невыплата или задержка выплаты заработной платы;
- Перечисление неправильной суммы банком;
- Обстоятельства непреодолимой силы;
- Служба в армии.
ВС отметил, что данный перечень не является исчерпывающим. Так, суд оценивает каждый конкретный случай и обстоятельства, в которые попал человек, чтобы понять, является ли причина, по которой он не выплатил алименты, уважительной.
В то же время ВС отметил, что уплата алиментов не в полном размере является основанием для привлечения к ответственности. «Лицо, обязанное уплачивать алименты, подлежит привлечению к административной ответственности и в том случае, если установлен факт умышленной неполной уплаты им средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, то есть уплаты алиментов в размере меньшем, чем это предусмотрено судебным актом или соглашением об уплате алиментов, поскольку данное обстоятельство является их нарушением», — говорится в тексте постановления (цитата по ТАСС).
Даже если человек не согласен с установленным размером алиментов, это не является уважительной причиной их не платить, пояснили в ВС. Кроме того, основанием для неисполнения обязательств не является факт совместного проживания с получателем алиментов или нахождения плательщика в тюрьме.