Россиян могут обязать направлять 2% дохода на алименты родителям
Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, обязывающий трудоспособных граждан ежемесячно направлять минимум 2% от своего дохода на поддержку нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента и предполагает внесение изменений в ст. 87 Семейного кодекса РФ.
«Законопроектом предлагается закрепить обязанность по содержанию совершеннолетними детьми своих нетрудоспособных родителей, в том числе путем оказания фактической материальной помощи из расчета 2 (двух) процентов от их заработной платы», — следует из пояснительной записки к документу.
Уточняется, что при неисполнении детьми установленных обязанностей алименты могут быть взысканы с них через суд. При этом суд установит размер выплат исходя из материального и семейного положения родителей, детей «и других заслуживающих внимания интересов сторон».
В законопроекте сохраняется право детей не платить алименты родителям, которые сами уклонялись от выполнения своих обязательств. Кроме того, не нужно материально поддерживать родителей, лишенных родительских прав.
Вдобавок депутаты предложили внести изменения в Налоговый кодекс РФ и предоставить гражданам, которые выплачивают алименты отцам и матерям, право на ежемесячный налоговый вычет в пределах 1400 руб. на каждого родителя.
Авторы законопроекта отметили, что сейчас мер поддержки детей больше, чем нетрудоспособных родителей. При этом в условиях сокращения доходов населения, роста инфляции, введения ограничений из-за эпидемиологической ситуации и проблем с приобретением лекарств «участие детей в содержании нетрудоспособных родителей становится тяжелым бременем, особенно для молодых семей», отметили депутаты, подчеркнув, что для решения данного вопроса требуется дополнительная мотивация и поддержка государства.