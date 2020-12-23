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Россиян могут обязать направлять 2% дохода на алименты родителям

Ведомости

Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, обязывающий трудоспособных граждан ежемесячно направлять минимум 2% от своего дохода на поддержку нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента и предполагает внесение изменений в ст. 87 Семейного кодекса РФ.

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«Законопроектом предлагается закрепить обязанность по содержанию совершеннолетними детьми своих нетрудоспособных родителей, в том числе путем оказания фактической материальной помощи из расчета 2 (двух) процентов от их заработной платы», — следует из пояснительной записки к документу.

Уточняется, что при неисполнении детьми установленных обязанностей алименты могут быть взысканы с них через суд. При этом суд установит размер выплат исходя из материального и семейного положения родителей, детей «и других заслуживающих внимания интересов сторон».

В законопроекте сохраняется право детей не платить алименты родителям, которые сами уклонялись от выполнения своих обязательств. Кроме того, не нужно материально поддерживать родителей, лишенных родительских прав.

Вдобавок депутаты предложили внести изменения в Налоговый кодекс РФ и предоставить гражданам, которые выплачивают алименты отцам и матерям, право на ежемесячный налоговый вычет в пределах 1400 руб. на каждого родителя.

Авторы законопроекта отметили, что сейчас мер поддержки детей больше, чем нетрудоспособных родителей. При этом в условиях сокращения доходов населения, роста инфляции, введения ограничений из-за эпидемиологической ситуации и проблем с приобретением лекарств «участие детей в содержании нетрудоспособных родителей становится тяжелым бременем, особенно для молодых семей», отметили депутаты, подчеркнув, что для решения данного вопроса требуется дополнительная мотивация и поддержка государства. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных