Россиян могут обязать направлять 2% дохода на алименты родителям

Авторы законопроекта отметили, что сейчас мер поддержки детей больше, чем нетрудоспособных родителей. При этом в условиях сокращения доходов населения, роста инфляции, введения ограничений из-за эпидемиологической ситуации и проблем с приобретением лекарств «участие детей в содержании нетрудоспособных родителей становится тяжелым бременем, особенно для молодых семей», отметили депутаты, подчеркнув, что для решения данного вопроса требуется дополнительная мотивация и поддержка государства.