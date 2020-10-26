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Путин поручил предоставить поддержку детям не платящих алименты родителей

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Правительство РФ к 1 августа следующего года разработает меры дополнительной поддержки детей, родители которых не выплачивают алименты. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

«С учетом ранее данных поручений представить предложения об оказании дополнительной адресной социальной поддержки детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, предусмотрев при этом сохранение мер административной и уголовной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты и уклоняющихся от их уплаты в полном объеме», — сказано в тексте поручения.

В соответствии с действующим законодательством, граждане, которые без уважительной причины не выплачивают алименты несовершеннолетним или недееспособным детям, могут быть отправлены на исправительные работы или лишены свободы на срок до одного года. Кроме того, с них может взыскиваться штраф в 20 000 руб.

Кроме того, Путин поручил правительству до 1 декабря текущего года рассмотреть вопрос о выплате родителям детей младше 7 лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив при этом объем и источники финансового обеспечения такой выплаты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных