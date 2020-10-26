Путин поручил предоставить поддержку детям не платящих алименты родителей

В соответствии с действующим законодательством, граждане, которые без уважительной причины не выплачивают алименты несовершеннолетним или недееспособным детям, могут быть отправлены на исправительные работы или лишены свободы на срок до одного года. Кроме того, с них может взыскиваться штраф в 20 000 руб.