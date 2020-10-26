Путин поручил предоставить поддержку детям не платящих алименты родителей
Правительство РФ к 1 августа следующего года разработает меры дополнительной поддержки детей, родители которых не выплачивают алименты. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
«С учетом ранее данных поручений представить предложения об оказании дополнительной адресной социальной поддержки детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, предусмотрев при этом сохранение мер административной и уголовной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты и уклоняющихся от их уплаты в полном объеме», — сказано в тексте поручения.
В соответствии с действующим законодательством, граждане, которые без уважительной причины не выплачивают алименты несовершеннолетним или недееспособным детям, могут быть отправлены на исправительные работы или лишены свободы на срок до одного года. Кроме того, с них может взыскиваться штраф в 20 000 руб.
Кроме того, Путин поручил правительству до 1 декабря текущего года рассмотреть вопрос о выплате родителям детей младше 7 лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив при этом объем и источники финансового обеспечения такой выплаты.