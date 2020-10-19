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Мишустин заявил о выделении еще 35 млрд рублей на поддержку безработных

Ведомости

Правительство дополнительно выделит более 35 млрд руб. для поддержки россиян, оставшихся без работы, заявил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, такое распоряжение уже подписано.

«Дополнительно правительство выделяет еще более 35 млрд рублей. Они пойдут на поддержку безработных во всех регионах», — цитирует ТАСС Мишустина.

Премьер подчеркнул, что речь, в частности, идет о россиянах, которые потеряли работу из-за распространения коронавируса. Он напомнил, что этим людям назначалось максимальное пособие по безработице, а были предоставлены выплаты на несовершеннолетних детей. Всего, по словам Мишустина, на социальные выплаты из бюджета в этом году было выделено более 165 млрд руб.

Ранее Мишустин заявил, что до 31 августа на пособия по безработице было потрачено 109,4 млрд руб. Это составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы избежать невыплат, правительство в середине сентября выделило дополнительные 35,3 млрд руб. По словам министра финансов Антона Силуанова, правительство продолжит поддерживать людей, временно оказавшихся без работы и в 2021 г.

Как сообщил 10 сентября президент Владимир Путин, уровень безработицы в России составляет «около 6% экономически активного населения». В 2019 г. этот показатель составлял 4,7%. По данным Минтруда, за период пандемии коронавируса число официально зарегистрированных безработных увеличилось с 727 тыс. до 3,6 млн человек, а на конец августа увеличилось до 4,7 млн человек. Эти цифры ведомство оценивало как 6,3% экономически активного населения.

Ранее по теме: Силуанов пообещал продолжить поддержку безработных в 2021 году

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных