Мишустин заявил о выделении еще 35 млрд рублей на поддержку безработных

Премьер подчеркнул, что речь, в частности, идет о россиянах, которые потеряли работу из-за распространения коронавируса. Он напомнил, что этим людям назначалось максимальное пособие по безработице, а были предоставлены выплаты на несовершеннолетних детей. Всего, по словам Мишустина, на социальные выплаты из бюджета в этом году было выделено более 165 млрд руб.