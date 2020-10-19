Мишустин заявил о выделении еще 35 млрд рублей на поддержку безработных
Правительство дополнительно выделит более 35 млрд руб. для поддержки россиян, оставшихся без работы, заявил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, такое распоряжение уже подписано.
«Дополнительно правительство выделяет еще более 35 млрд рублей. Они пойдут на поддержку безработных во всех регионах», — цитирует ТАСС Мишустина.
Премьер подчеркнул, что речь, в частности, идет о россиянах, которые потеряли работу из-за распространения коронавируса. Он напомнил, что этим людям назначалось максимальное пособие по безработице, а были предоставлены выплаты на несовершеннолетних детей. Всего, по словам Мишустина, на социальные выплаты из бюджета в этом году было выделено более 165 млрд руб.
Ранее Мишустин заявил, что до 31 августа на пособия по безработице было потрачено 109,4 млрд руб. Это составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы избежать невыплат, правительство в середине сентября выделило дополнительные 35,3 млрд руб. По словам министра финансов Антона Силуанова, правительство продолжит поддерживать людей, временно оказавшихся без работы и в 2021 г.
Как сообщил 10 сентября президент Владимир Путин, уровень безработицы в России составляет «около 6% экономически активного населения». В 2019 г. этот показатель составлял 4,7%. По данным Минтруда, за период пандемии коронавируса число официально зарегистрированных безработных увеличилось с 727 тыс. до 3,6 млн человек, а на конец августа увеличилось до 4,7 млн человек. Эти цифры ведомство оценивало как 6,3% экономически активного населения.