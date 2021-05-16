Мурашко призвал не ждать третьей волны коронавируса, а сделать прививку
Россиянам следует перестать ждать наступления третьей волны пандемии коронавируса, а предотвратить ее, сделав прививку, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
«Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать. Авось в данной ситуации не сработает. Нужно просто прийти провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов», — считает министр.
Майские праздники оказали положительное влияние на эпидемиологическую ситуацию в стране, число заболевших уменьшилось на 2-2,5%, добавил Мурашко, заявив, что крупные города по-прежнему остаются зонами риска.
На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».